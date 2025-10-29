Cambio di programmazione per Forbidden Fruit nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 nel mese di dicembre. L’appuntamento con la soap turca resta in onda nella fascia pomeridiana, ma con alcune variazioni nella durata complessiva.

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, la rete subirà degli aggiustamenti dovuti allo stop delle trasmissioni di Maria De Filippi e, a beneficiarne, saranno proprio le soap che ogni giorno appassionano milioni di telespettatori.

Mediaset modifica il palinsesto di dicembre: stop natalizio per Maria De Filippi

Il mese di dicembre sarà caratterizzato da una serie di variazioni nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia, dettate dallo stop delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Uomini e donne e Amici 25 si fermeranno per circa due settimane e al loro posto ci sarà spazio per delle puntate speciali delle serie turche.

Una di queste è Forbidden Fruit, attualmente in onda nel daytime feriale con delle puntate di circa 25 minuti al giorno, trasmesse prima dell'inizio di Uomini e donne e subito dopo Beautiful.

Come cambia la programmazione di Forbidden Fruit a dicembre

A dicembre la soap turca, che nel corso di questi mesi ha appassionato un numero costantemente crescente di telespettatori, subirà delle variazioni di durata, dato che saranno trasmessi degli episodi decisamente più lunghi.

Forbidden Fruit tornerà ad andare in onda con delle puntate speciali che arriveranno a toccare la durata di un'ora al giorno.

Non è escluso che i nuovi episodi vengano trasmessi anche nel fine settimana, così da coprire il vuoto lasciato dal daytime di Amici nella fascia pomeridiana della domenica

Il calo della soap Forbidden Fruit dovuto al pessimo traino del GF

In attesa di queste variazioni di palinsesto, l'appuntamento con Forbidden Fruit continua a registrare buoni ascolti in prima visione, malgrado il pessimo traino che nelle ultime settimane aveva ricevuto dalla striscia del Grande Fratello.

Mediaset aveva scelto di programmare il reality show alle ore 14, causando però un crollo di spettatori che spesse volte si è assestato sulla soglia di 1,7 milioni pari al 14-15% di share.

Numeri che in diverse giornate hanno avuto un effetto drastico anche sugli ascolti della serie turca, la quale è crollata sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori in daytime, arrivando a uno share del 16-17%, contro i 2,2 milioni di media registrati normalmente nelle settimane precedenti di programmazione.