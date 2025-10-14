Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Asuman si ribellerà alle angherie dell'ex marito Mustafa, accoltellandolo nel corso di una discussione nella sua tenuta. La donna in preda al panico chiamerà la figlia Yildiz Yilmaz (Eda Ece), che correrà a Bursa per sincerarsi di quanto successo.

Mustafa aggredisce Asuman

Tutto inizierà quando Mustafa uscirà di prigione dopo aver passato diverso tempo tra le sbarre. L'uomo si metterà subito sulle tracce della sua famiglia, riuscendo a trovare l'abitazione dell'ex moglie Asuman a Bursa grazie alle sue conoscenze.

L'uomo non esiterà ad aggredire la donna per poi tentare di strangolarla anche se poi cambierà idea. L'ex detenuto vorrà sapere dove si trova sua figlia Yildiz e apparirà intenzionato a uccidere Zeynep, il frutto del tradimento di Asuman con un altro uomo.

Asuman telefona ad Yildiz per dirle di aver ferito suo padre

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che la donna si rifiuterà di svelare a Mustafa dove si trova Yildiz. L'uomo darà ad Asuman due giorni di tempo per racimolare un'ingente somma di lire turche altrimenti non esiterà a farle del male. La donna penserà di vendere la sua tenuta ma verrà scoperta da Halit (Talat Bulut). Asuman, a questo punto, dirà ad Yildiz che deve risarcire un grosso debito di gioco.

Ma lo stratagemma non servirà a vendere la casa e dopo 24 ore la donna si ritroverà l'ex marito davanti alla porta.

Mustafa troverà una foto del matrimonio di Halit, scoprendo che sua figlia Yildiz ha sposato un uomo molto più grande di lei. Asuman stanca di essere trattata male accoltellerà l'ex marito per poi telefonare a sua figlia che si precipiterà a Bursa con un aereo privato. Yildiz scoprirà che sua mamma le ha mentito facendole credere che Asuman fosse morto in Iraq quando era una bambina. La donna dirà alla figlia di averle detto una bugia perché si vergognava che fosse un assassino rinchiuso in galera. Yildiz chiederà alla madre di non dire niente a Zeynep per via del matrimonio imminente con Dundar.

Yildiz è apparsa furiosa con Kemal

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit andati in onda ad ottobre su Canale 5, Yildiz è apparsa furiosa con Kemal per la sua decisione di non avere più rapporti con lei. Allo stesso tempo, l'uomo ha convinto Zehra a prendersi il tempo necessario per organizzare le nozze. Halit, invece, ha pregato il futuro genero di anticipare la cerimonia nuziale.

Dundar si è presentato a casa di Zeynep dopo aver vinto una cena romantica ad una lotteria aziendale. L'appuntamento è stato interrotto dall'arrivo di Alihan, Caner, Emir e Hakan.