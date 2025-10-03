Nei prossimi episodi della soap Forbidden Fruit, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) sarà deciso a lasciare la Turchia e ad andare a vivere in America, per lasciarsi alle spalle il suo passato. Il suo obiettivo principale, ovviamente sarà quello di dimenticarsi della sua ex fidanzata Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci), dopo non essere riuscito a farsi perdonare.

Ender e Alihan divorziano, Zeynep convince Dundar a sposarla

Dopo aver rifiutatota di divorziare dal neo marito Alihan, Ender (Şevval Sam) cambierà idea soltanto quando Zerrin (Nilgün Türksever) le venderà le sue azioni della Falkon Airlines.

A quel punto, Ender oltre a far sapere ad Alihan e ad Halit (Talat Bulut) di possedere il 15% della holding, esigerà di avere un suo ufficio.

Nel contempo, convinta che il suo ex Alihan sia andato a letto con Ender, Zeynep chiederà al suo finto fidanzato Dundar (Erdem Kaynarca) di sposarla. Alihan non la prenderà affatto bene, non appena scoprirà che la sua ex è in procinto di convolare a nozze con un altro uomo. Inoltre, l'imprenditore entrerà in crisi a causa di alcuni pettegolezzi sul rapporto tra il suo miglior amico socio Hakan (Ahmet Kayakesen) e Zeynep. Alihan si rassegnerà all'idea di non poter più riconquistare Zeynep.

Zeynep dimostra di non voler perdere Alihan

In seguito, Alihan sorprenderà Hakan, dicendogli di volersi trasferire in America.

Zeynep dimostrerà di non voler perdere il suo ex e di non aver affatto smesso di amarlo, quando lui le dirà che non parteciperà al suo matrimonio con Dundar poiché è intenzionato a lasciare Istanbul.

Nonostante ciò, Zeynep continuerà ad occuparsi dei preparativi delle sue nozze con Dundar.

Riepilogo: come si sono conosciuti Zeynep e Dundar

All'insaputa della fidanzata Zeynep, Alihan ha accettato di sposare Ender in segreto per colpire Halit, con la convinzione che fosse stato l'amante della defunta madre Fusun in passato. Dopo aver appreso delle nozze del fidanzato, Zeynep ha messo fine alla loro relazione e si è alleata con Halit e Zerrin per impedirgli di prendere il controllo della Holding Argun insieme a Ender.

Non appena è diventata la nuova vice-direttrice dell'azienda, per spiare ogni mossa di Alihan alla Falkon Aviation, Zeyenp si è recata in una rivendita di automobile per acquistarne una, su consiglio di Zerrin. In tale circostanza, la ragazza ha conosciuto Dundar , il losco proprietario sempre armato di pistola, che è rimasto subito colpito da lei. Dopo aver avuto un diverbio con Zeynep, Dundar è riuscito a invitarla a cena grazie ad un favore fatto ad Emir (Serkan Rutkay Ayıköz).