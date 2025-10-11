Nelle puntate della soap tv Forbidden Fruit in onda lunedì 13 e martedì 14 ottobre su Canale 5, Ender sarà decisa ad ottenere la custodia esclusiva del figlio Erim. Halit sarà furioso e affilerà le armi per combattere l'ex moglie in tribunale. Argun inoltre farà pressione su Kemal e Zehra affinché si sposino entro due giorni.

Halit pretende che Kemal e Zehra si sposino entro due giorni

Alta tensione in casa Argun dopo gli ultimi accadimenti che hanno coinvolto il giovane Erim. Halit sarà stato costretto a sborsare una ingente somma di denaro per evitare guai giudiziari al figlio e nel contempo avrà visto saltare temporaneamente il matrimonio tra Zehra e Kemal.

Nel corso dell'episodio del 13 ottobre, Kemal non sembrerà avere fretta nel riorganizzare le nozze ma Halit pretenderà che lui e Zehra si sposino entro due giorni. Dundar si presenterà a casa di Zeynep per la cena vinta grazie alla lotteria ma l'atmosfera verrà rovinata dall'arrivo di Caner, Emir e Alihan. Quest'ultimo non sopporterà l'idea di vedere la sua ex fidanzata vicina ad un altro uomo e cercherà di rovinarle la serata.

Ender chiede l'affidamento esclusivo di Erim: spoiler del 14 ottobre

Anche Yildiz non riuscirà a nascondere il suo malessere nel vedere Kemal con Zehra. La moglie di Argun non perderà occasione per punzecchiare i futuri sposi e lo farà, anche sotto gli occhi di Halit.

Yildiz e Kemal decideranno poi di vedersi di nascosto per chiarirsi mentre Ender sarà decisa a chiedere la custodia esclusiva di Erim. Alihan la supporterà in questa battaglia ma le farà presente che Halit non se ne starà a guardare e tirerà fuori tutti i suoi scheletri dall'armadio. Nelle puntate successive, Halit scoprirà che Kemal e Yildiz si sono incontrati in segreto e chiederà spiegazioni alla moglie. Yildiz riuscirà ancora una volta ad ingannarlo dicendogli di aver visto Kemal solo per convincerlo a sposare al più presto Zehra. Versione che verrà confermata poco dopo anche da Kemal.

Continua il successo di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit, con una media di 2 milioni di telespettatori a puntata, è una delle soap più viste del palinsesto di Canale 5 e si contende il primato degli ascolti con un'altra dizi turca, ovvero La forza di una donna.

La serie con Alihan e Zeynep in onda nel pomeriggio di Canale 5 dallo scorso 30 maggio, è entrata sin da subito nel cuore del pubblico italiano proprio come avevano fatto in precedenza, altri sceneggiati turchi come Terra amara ed Endless Love. Le sei stagioni che compongono Forbidden Fruit, il cui titolo originale è Yasak Elma, sono già andate in onda integralmente in patria sul canale Fox dal 2018 al 2023.