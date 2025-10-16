Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Kaya farà il suo ritorno a Istanbul per lavorare nell’azienda di Halit. L’uomo inizierà a sospettare che Erim possa essere suo figlio quando Tulin gli rivelerà che Ender lo aveva partorito pochi mesi dopo la fine della loro relazione.

Il ritorno di Kaya turba Ender

Kaya farà il suo arrivo a Istanbul su invito di Halit per assumere il ruolo di ceo dell'azienda Argun. Durante il tragitto in aereo, farà la conoscenza di Erim, di ritorno a casa dopo un breve soggiorno a Londra.

I due dimostreranno una grande complicità. Allo stesso tempo, il ritorno di Kaya turberà la tranquillità di Ender, la quale non ha mai detto a Halit di aver avuto una storia con lui prima del loro matrimonio. La donna inizierà a comportarsi in modo strano, iniziando a marcare il territorio nei confronti di Kaya. Ender ostacolerà ogni sua iniziativa, approfittando del suo pacchetto azionario nell'azienda Argun. Kaya mostrerà segni di insofferenza e per questo chiederà a Halit di tenere a bada la ex moglie.

Kaya crede che Erim possa essere suo figlio

Ender sarà gelosa quando alcune donne inizieranno ad avvicinarsi a Kaya. Tulin noterà lo strano nervosismo della donna e farà presente a Kaya che Ender ha sposato Halit poco dopo la sua partenza e che è diventata madre di Erim un anno dopo.

L'uomo inizierà a domandarsi se il ragazzo possa essere suo figlio e non di Halit. Kaya non scarterà subito l'ipotesi, ripensando al feeling che ha avuto con il ragazzo sin da quando lo ha conosciuto in aereo, durante il viaggio di ritorno in Turchia.

Zehra ha scoperto che Halit ha fatto pedinare il suo futuro marito Kemal

Negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit, andati in onda a ottobre su Canale 5, Halit ha convinto Zehra a sposare Kemal il più presto possibile. Nel frattempo, l’imprenditore ha saputo che il suo futuro genero ha incontrato Yildiz di nascosto. L'uomo ha chiesto una spiegazione alla moglie, che gli ha rivelato di aver convinto Kemal ad affrettare il matrimonio con Zehra.

Quest'ultima è apparsa sconvolta quando ha scoperto che Halit ha fatto pedinare il suo futuro marito. Alihan Tasdemir, invece, ha cercato Ender Celebi per scusarsi e chiederle di tornare a casa. La donna ha accettato la richiesta del marito sotto gli occhi di Zeynep. Emir, intanto, ha dimostrato di avere un debito con uno strozzino, che lo ha minacciato di gravi conseguenze se non avesse saldato il debito.