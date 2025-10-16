Gli spoiler delle puntate de La Promessa, in onda da lunedì 20 a domenica 26 ottobre in prima visione su Rete 4, rivelano che Leocadia minaccerà Lorenzo quando l’uomo proverà nuovamente a rubarle un bacio. Pia, nel frattempo, porrà fine alla storia d'amore con Ricardo Pellicer: lui dimostrerà di non aver dimenticato la moglie Ana.

Leocadia fa delle minacce a Lorenzo

Leocadia minaccerà Lorenzo quando lui proverà a rubarle un bacio. Intanto, Jana proporrà a Cruz alcune idee per migliorare le finanze della tenuta, visto che sono in rosso. La giovane suggerirà di sfruttare l'abilità di Manuel nel campo dell'aviazione per risanare le sorti de La Promessa.

La marchesa respingerà seccamente la proposta di Jana, interpretata da Ana Garcés.

Teresa, intanto, racconterà a Pia di aver trovato una lettera in una camera segreta. Quest'ultima informerà del ritrovamento Jana, che resterà profondamente colpita. Petra, invece, riceverà elogi da parte di Romulo, dopo aver gestito la situazione di Martina, decisa a preparare un fagiano per pranzo.

Pia pone fine alla storia con Ricardo

Angela insisterà per dare una mano al rifugio di Padre Samuel. Quest'ultimo lascerà tutti sorpresi, comunicando di voler lasciare La Promessa per dirigersi in un luogo molto lontano dal marchesato dei Lujan. Maria cercherà di far cambiare idea al prelato, ma senza riuscirci.

Jacobo, intanto, sarà molto cordiale con tutti, chiarendo anche alcuni malintesi sorti con Jana.

Alonso, invece, dirà a Catalina che non può cederle il palazzo di Cadice, offrendole in cambio quello di Madrid.

Infine, Pia affronterà Ricardo Pellicer per parlare di Ana, andando incontro a una brutta scoperta: la donna metterà fine alla storia con il maggiordomo, che è ancora innamorato della sua prima moglie.

Lorenzo ha voluto fare un sostanzioso prestito ad Alonso e Cruz

Nelle puntate de La Promessa andate in onda recentemente su Rete 4, Cruz non ha ceduto il palazzo ereditato dal padre a Catalina, accusando Manuel (Arturo Garcia Sancho) di non essere molto ambizioso.

Lorenzo ha insistito per concedere un sostanzioso prestito ad Alonso e Cruz, caduti in grave crisi finanziaria, mentre Vera non ha abbandonato le sue indagini dopo la scoperta di una stanza segreta all'interno della tenuta.

La domestica ha posto delle domande allo staff su una persona di nome Lola.

Angela ha inviato una lettera avvalendosi dell'aiuto di Maria. Quest'ultima ha avuto alcuni problemi di cuore, dopo un momento di intimità con Padre Samuel.