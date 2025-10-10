Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Zehra divorzierà da Kemal dopo aver scoperto che lui è diventato povero a causa di un investimento sbagliato. L’uomo, rimasto solo, farà le valigie e partirà per Istanbul.

Yildiz organizza una trappola per sbarazzarsi di Kemal

Kemal pregherà Yildiz di concedergli una seconda possibilità nonostante il suo matrimonio apparentemente felice con Zehra. La moglie di Halit chiederà a Emir di aiutarla a organizzare una trappola, stanca delle continue avance dell'ex marito.

Yildiz farà credere a Kemal di essere pronta a lasciare Halit per stare insieme a lui. La donna darà all'uomo appuntamento in una camera d'albergo, facendo in modo di essere scoperta da Caner. Quest'ultimo svelerà tutto a Ender, la quale lo riferirà a Zehra e Halit, che si presenteranno in albergo. In questa circostanza, Yildiz uscirà dalla camera d'hotel, facendo entrare una sua complice al suo posto per far pensare a Zehra che Kemal la stesse tradendo.

Zehra divorzia da Kemal, lui parte per Istanbul

Ender dimostrerà a Halit che Yildiz si trovava nello stesso albergo di Kemal. Yildiz, a questo punto, mentirà al marito dicendo che si trovava nei paraggi per incontrare un parente.

Kemal, invece, chiederà perdono a Zehra, ammettendo di essere vittima di un complotto organizzato dall'ex moglie.

L'uomo chiederà alla giovane di seguirlo a Istanbul per vivere felici. Nella situazione interverrà Yildiz, la quale dirà a Zehra che Kemal è diventato povero in seguito a un investimento sbagliato. Halit chiederà alla figlia di dimenticarsi di Kemal altrimenti non esiterà a ripudiarla.

Zehra sceglierà di stare dalla parte del padre, firmando le carte del divorzio dal marito che farà le valigie e partirà per Istanbul. La partenza di Kemal farà felice Yildiz, a differenza della figlia di Halit che si lascerà andare alle lacrime.

Ender ha pregato Zerrin di non appoggiare Halit

Negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit, andati in onda su Canale 5, Alihan è apparso molto infastidito dal rapporto tra Dundar e Zeynep.

Quest'ultima ha accettato l'invito del venditore d'auto a partecipare a una cena aziendale.

Yildiz, invece, ha scoperto che Kemal stava per sposare Zehra. È stato Halit a rivelarle che il suo ex marito, dopo le nozze, gli aveva promesso di aiutarlo a vendicarsi di Ender e di Alihan.

Infine, Ender ha trovato in bagno dei farmaci di Alihan contro gli attacchi di panico. La donna ha incontrato sua cognata Zerrin, pregandola di non appoggiare Halit.