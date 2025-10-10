Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Sarp Cesmeli sarà costretto a uscire allo scoperto per acquistare dei viveri per la sua famiglia. Durante il viaggio di ritorno a casa, rimarrà coinvolto in un grave incidente stradale a causa di una mucca presente sulla carreggiata.

Suat organizza una vendetta ai danni di Sarp

Suat scoprirà che Piril ha provato a togliersi la vita nel rifugio dov'è andata a stare con Sarp e Bahar (Özge Özpirinççi). Si recherà sul posto insieme ai suoi uomini per salvare sua figlia e i suoi nipoti.

Bahar chiederà a Piril di convincere suo padre a portare via anche lei e i bambini. La donna non acconsentirà alla richiesta, lasciando Bahar insieme al marito.

Suat organizzerà una vendetta ai danni di Sarp, reo di aver messo in pericolo la vita di Piril. Chiederà a Munir di rinunciare a tutti gli uomini posti alla sorveglianza del rifugio. Sarp, sempre più isolato, sarà costretto a uscire allo scoperto per recarsi a fare la spesa con la propria auto.

Sarp rimane vittima di un incidente stradale

Sarp si recherà al supermercato e il suo sguardo si fermerà su delle pere, le stesse che aveva dato alla suocera quando rimase vittima di un incidente in mare quattro anni prima. L'uomo comprerà la stessa frutta, ma il gesto si tramuterà in un cattivo presagio.

Sarp rimarrà vittima di un incidente stradale a causa di una mucca in mezzo alla strada. Non riporterà gravi ferite, sebbene l'auto si ribalti più di una volta. Allo stesso tempo, Bahar, Nisan e Doruk vivranno momenti drammatici a causa di Suat, che rivelerà a Nezir il loro nascondiglio.

Enver ha temuto che fosse successo qualcosa di grave ad Arif

Negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna, andati in onda a inizio ottobre su Canale 5, Bahar Cesmeli ha scoperto che Sarp è ancora vivo grazie a una rivelazione della sua famiglia. La ragazza è comunque all'oscuro che l'uomo si sia rifatto una famiglia e che abbia due figli.

Ceyda ha ottenuto un lavoro come babysitter di Bora, il figlio della dottoressa Jale (Ece Özdikici).

Arif (Feyyaz Duman), invece, è riuscito a recuperare l'anello di sua madre, per poi notare degli strani movimenti nell'appartamento sopra il mercato: ha temuto che alcuni uomini stessero spiando le mosse di Bahar, Nisan e Doruk.

Il mattino seguente, Enver si è recato al bar di Arif, dove ha trovato delle macchie di sangue sul bancone. Ha temuto fosse successo qualcosa di grave al barista