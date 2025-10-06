Ieri sera, alcuni concorrenti del Grande Fratello si sono ritrovati in giardino per parlare della prima settimana trascorsa all'interno della casa più spiata d'Italia. Tra i concorrenti più discussi è uscito il nome di Giulio Carotenuto: "Non è vero", ha tagliato corto Benedetta Stocchi. D'accordo con la coinquilina, anche Francesca Carrara ha detto di avere dei dubbi sul dentista.

Dubbi su Giulio

Domenico D'Alterio, Benedetta Stocchi, Francesca Carrara e Simone De Bianchi si sono ritrovati in giardino a fare una riflessione sulla prima settimana trascorsa al GF.

Ad un certo punto l'attenzione si è spostata su alcuni concorrenti: "Chi è che qua dentro non vi piace?", ha domandato secca Benedetta.

Senza giri di parole Domenico ha fatto il nome di Grazia per via della discussione avuta poco prima, ma Benedetta ha replicato: "Non è che non ti piace è che non avete feeling qui dentro". Successivamente la salumiera ha spostato l'attenzione su Carotenuto: "Inizialmente dubitavo di Francesco, ma ora ti dico Giulio perché non lo vedo vero. Lascia stare quello che è accaduto tra noi, perché non c'entra niente ma lo trovo troppo stratega". A fare eco ci ha pensato Francesca: "Anch'io sto dubitando di Giulio perché una sua frase mi ha fatto pensare male. L'altro giorno mi ha detto che qui dentro sarà molto egoista, quindi ho capito che lui qui dentro giocherà e non guaderà in faccia nessuno ".

Secondo Simone, invece, il dentista ha lo spirito del leader e all'interno del programma si è già speso molto: "Senza di lui non ci sarebbero il 60% dei confessionali".

Il percorso di Carotenuto

Giulio Carotenuto si è messo subito in mostra all'interno della casa del GF per il suo carattere gioioso ma anche per i suoi modi di fare. Terminata la prima puntata, infatti, il dentista si è subito avvicinato a Benedetta Stocchi e tra i due pare che ci sia stato anche un bacio sotto le lenzuola. In un secondo momento, però, il concorrente è tornato sui suoi passi e nel corso di una chiacchierata con Simone ha sollevato diverse perplessità sulla coinquilina di Nemi: "Non so se lei mi sta usando per avere visibilità".

Motivo per cui tra Benedetta e Giulio c'è stato un allontanamento reciproco.

In settimana il concorrente campano ha avuto un diverbio anche con Anita e Domenico a causa della prova budget: secondo lui, tutti dovevano dare il massimo nel gioco del "tappabuchi" visto che si trattava di una cosa che interessava l'intero gruppo. In entrambi i casi però Carotenuto ha avuto modo di chiarire con i suoi compagni d'avventura: con Anita c'è stato solo uno scambio di opinioni mentre con Domenico il giorno successivo c'è stato un confronto.