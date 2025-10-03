L'intesa tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi, nata al Grande Fratello, è sotto gli occhi di tutti. In una conversazione con Jonas Pepe, Giulio ha sollevato dei dubbi sull'atteggiamento della coinquilina: "Non vorrei che mi usasse per avere visibilità". Ha ammesso che anche se c'è trasporto, non vuole affatto bruciare le tappe.

I dubbi di Giulio

Terminata la prima puntata del GF, Giulio e Benedetta hanno subito mostrato una certa sintonia. Nei giorni seguenti, i due hanno continuato a trascorrere parte del tempo insieme, fino a condividere lo stesso letto.

A proposito della "notte" trascorsa insieme, Giulio ha fatto una riflessione sulla piega che sta prendendo il rapporto con Benedetta: "Non vorrei che mi usasse per avere visibilità". Ha spiegato che, essendo single, non ha avuto problemi a lasciarsi andare con la coinquilina, ma al tempo stesso non vuole neanche che i suoi comportamenti vengano travisati: "Quando abbiamo dormito insieme c'è stato un avvicinamento fisico".

Secondo il punto di vista di Giulio, bisogna stare attenti prima di intraprendere una relazione in un reality show. Infine, ha anche spiegato a Jonas che fisicamente Anita Mazzotta è il suo prototipo di donna ideale: "In principio aveva attirato la mia attenzione, perché risulta essere più riservata rispetto all'esuberanza di Benedetta".

La versione di Benedetta

Mentre Giulio si è confidato con Jonas, anche Benedetta ha affrontato l'argomento con Anita Mazzotta, ammettendo di non avere alcuna aspettativa sull'intesa nata con Giulio: "So che da un momento all'altro questa conoscenza potrebbe finire". Inoltre, ha ammesso che alcuni atteggiamenti di Giulio un po' la bloccano: "Non sono ancora riuscita a fare un discorso serio con lui. Ancora devo capire certe cose, lo sto studiando".

Secondo Anita, Benedetta deve affrontare la situazione con leggerezza e godersi appieno il percorso all'interno del GF.

Cosa pensano gli altri concorrenti del GF

Nei giorni scorsi, l'intesa tra Giulio e Benedetta non è passata inosservata agli occhi degli altri concorrenti.

Il primo a dubitare è stato Jonas: "Fanno strategia". Secondo lui, è impossibile avere confidenza con una persona dopo neanche 24 ore che la conosci. D'accordo con il suo pensiero, anche Simone De Bianchi ha dubitato del rapporto instaurato tra i due inquilini: "Lui sta rischiando molto, doveva andarci piano". II concorrente ha poi concluso sostenendo che tra Benedetta e Giulio potrebbe essere solo strategia.