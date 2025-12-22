Sophie Codegoni, oggi, 22 dicembre 2025, compie 25 anni. L'ex gieffina è diventata popolare grazie a Uomini e Donne, la sua carriera si è sviluppata tra moda, reality e programmi televisivi di grande visibilità. Accanto ai successi professionali, la sua vita privata è stata spesso sotto i riflettori, soprattutto per la relazione con Alessandro Basciano e per le difficoltà personali affrontate negli ultimi anni. Oggi Sophie racconta una fase diversa della sua vita, segnata da maggiore consapevolezza e dalla scelta di riscoprire un’immagine più naturale.

Dalle origini alla popolarità televisiva di Sophie Codegoni

Nata a Riccione il 22 dicembre 2000, Sophie Codegoni ha vissuto fin da bambina la separazione dei genitori. Il padre Stefano vive a Milano, mentre la madre Valeria risiede a Varese, dove ha costruito una nuova famiglia. Nonostante le difficoltà, Sophie ha sempre sottolineato l’importanza dei legami familiari, in particolare quello con il fratello Riccardo.

Durante gli anni del liceo si avvicina al mondo della moda, iniziando a lavorare come modella e collaborando con figure molto note del settore. Il grande pubblico la scopre nel 2020, quando diventa tronista a Uomini e Donne. L’esperienza televisiva le apre nuove porte, permettendole di proseguire il suo percorso nello spettacolo anche dopo la fine del programma.

Nel 2021 partecipa al Grande Fratello Vip, dove nasce la relazione con Alessandro Basciano. Successivamente, nel 2023, viene scelta come Bonas di Avanti un altro, consolidando ulteriormente la sua presenza nel mondo televisivo.

Vita privata, maternità e nuova consapevolezza

La storia con Alessandro Basciano, iniziata sotto i riflettori, è proseguita anche dopo il Grande Fratello Vip e nel 2023 è nata la loro figlia Celine Blue. Tuttavia, nello stesso anno Sophie Codegoni ha denunciato l’ex compagno per stalking e comportamenti violenti. La vicenda ha avuto sviluppi giudiziari importanti, culminati nel 2025 con l’applicazione di misure restrittive nei suoi confronti, in attesa del processo.

Parallelamente, Sophie ha parlato apertamente del suo rapporto con la chirurgia estetica.

Ha raccontato di aver iniziato molto giovane, spiegando come l’insicurezza legata all’aspetto fisico e all’acne l’abbia portata a ricorrere ai filler già in adolescenza. Col tempo, ha riconosciuto di aver perso il controllo, arrivando a maturare una riflessione profonda sul proprio corpo e sulla propria identità.

Dopo la nascita della figlia, ha scelto di tornare a un aspetto più naturale, dichiarando di sentirsi finalmente in equilibrio con se stessa. "Sono tornata naturale e sto molto meglio con me stessa - ha dichiarato l'ex gieffina a La Volta Buona - da quando sono diventata mamma, ho sviluppato un forte senso di responsabilità". In quella puntata ha rivolto un messaggio alla sé adolescente: "Cosa direi alla me di 16 anni? Sii orgogliosa di quello che sei. Esprimi il tuo essere, non solo la tua fisicità. Oggi sono tornata a essere me stessa e sto bene".