Matteo Azzali del Grande Fratello ha minacciato di abbandonare il gioco perché non tollera la superficialità degli altri concorrenti. Nel frattempo, Deianira Marzano ha condiviso una storia di una donna che afferma di essere l’ex fidanzata di Matteo: "Pagliaccio, non sai nemmeno cosa sia il rispetto". La stessa sostiene di essere stata lasciata dopo due anni di relazione da "colui che si definisce una persona inquadrata".

Matteo Azzali criticato dalla sua ex fidanzata

Marzano ha condiviso tra le sue storie di Instagram lo sfogo di una donna che afferma di essere l’ex fidanzata di Azzali.

"Matteo, colui che dice di essere inquadrato e rigoroso. Io potrei offrire la mia testimonianza", ha esordito la donna. Secondo la sua testimonianza, è stata lasciata solamente tre mesi fa dopo due anni di relazione per un'altra: "Come se non bastasse, l'ho ritrovato in pompa magna al Grande Fratello". Ma non è tutto, perché la donna protagonista dello sfogo ha aggiunto: "Ora, giunti ai suoi 47 anni, ci si domanda se l’epiteto di ‘pagliaccio’ possa essere sufficiente… Il rispetto tu non sai neanche cosa sia".

Dal momento che Matteo non può replicare alle parole della sua presunta ex fidanzata, è bene prendere lo sfogo della ragazza con le pinze, fino a quando il diretto interessato non verrà messo al corrente di testuali dichiarazioni.

Le parole dell'ex gieffino

La presa di posizione della ragazza potrebbe essere dettata da un battibecco nato all'interno del reality show tra Matteo Azzali e alcuni compagni d'avventura.

Tutto è iniziato da degli schiamazzi notturni che hanno disturbato il riposo di alcuni concorrenti. Il giorno seguente, Grazia Kendi e Matteo Azzali hanno riunito gli inquilini per rimproverarli. In particolare, Matteo ha affermato di aver accettato di varcare la porta rossa solo ed esclusivamente per raccontare la sua storia personale e non per fare il "pagliaccio". Dunque l'ex pugile ha spiegato loro che se "il mood" di quest'esperienza è avere un atteggiamento goliardico solo per avere visibilità è pronto ad abbandonare il programma. In passato, Matteo ha avuto un grave infortunio che l'ha costretto ad abbandonare la carriera da pugile professionista. Da quel lontano 2003, Azzali ha aperto una palestra e tramite un progetto insegna ai ragazzi a sfogare la rabbia grazie alla boxe.

Il cast del GF

Il cast del Grande Fratello è così formato: