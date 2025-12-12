La relazione tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe sta attraversando un momento difficile all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo la discussione avvenuta ieri, 11 dicembre, i due hanno smesso di parlarsi per l’intera giornata. Oggi Anita ha provato a cercare un chiarimento, raggiungendo il fidanzato, ma Jonas è apparso ancora infastidito dal suo atteggiamento, accusandola di voler prevalere su di lui.

Scintille tra Anita e Jonas

Nella giornata di ieri, Jonas ha accusato Anita di non aprirsi mai con lui quando ha un problema. Da qui il sospetto che la ragazza possa aver iniziato la relazione solo per strategia.

Parole che hanno ferito profondamente Anita e che hanno portato i due a non rivolgersi più la parola da ieri sera.

Oggi, 12 dicembre, Anita ha deciso di fare un passo verso il fidanzato per provare a capire cosa stia accadendo al loro rapporto. Tuttavia, Jonas è apparso subito sulla difensiva: “Tutte le volte che provo a parlare con te mi attacchi, perché vuoi prevalere su di me”. A detta di Anita, l’atteggiamento del ragazzo non ha senso: “Perché sei venuto lì a fissarmi senza dire una parola?”. Infastidito per essere stato interrotto, Jonas ha replicato: “Lasciami finire di parlare”.

La conversazione è proseguita per alcuni minuti, con entrambi intenti a rinfacciarsi errori e incomprensioni reciproche.

Visibilmente sconfortato per la situazione venutasi a creare, Jonas ha ammesso di non riuscire più a capire chi abbia davvero al suo fianco. Dal canto suo, Anita ha ribadito che i suoi silenzi, a volte, valgono più di mille parole.

A quel punto Jonas ha posto una domanda diretta alla fidanzata: “Mi vedi come un nemico?”. “Non lo so”, la replica di Anita. Il confronto si è concluso con Jonas amareggiato per le parole di Anita e convinto che lei stia cercando di ferirlo deliberatamente.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, la distanza fra Anita e Jonas è diventata oggetto di discussione: da un lato c'è chi crede che la coppia stia solo mettendo in atto una strategia per creare dinamiche ai fini del reality show, mentre dall'altro c'è chi si è schierato con l’uno o con l’altra.

Un utente ha detto: "Anche nelle discussioni vogliono imitare Rasha e Omer". Un altro utente ha invece spezzato una lancia a favore del modello: "Jonas, apri gli occhi. Lei, se non fosse stato per gli aerei, non ti avrebbe mai guardato". Al contrario un telespettatore crede che Pepe stia trovando una scusa banale per chiudere la relazione con la gieffina: "Lui ha semplicemente capito che lei potrebbe vincere il GF, quindi vuole mollarla". Infine c'è anche chi crede che fra i due tutto tornerà come prima: "Dai ragazzi, le incomprensioni ci sono. L'importante è tornare più forti di prima dopo una crisi".