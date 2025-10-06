Nel corso delle puntate di Tradimento, in onda su Canale 5, Tarik concederà il divorzio a Yesim Denizeren (Asena Girişken) dopo aver capito che ha preso le distanze da Dundar. Allo stesso tempo, la donna inizierà a essere tormentata dai sensi di colpa nei confronti di Guzide (Vahide Percin) per aver avuto una storia con il suo presunto figlio biologico.

Yesim prende le distanze da Dundar

Tarik troverà la moglie a letto con Dundar. Ferito, sbatterà fuori di casa Yesim, impedendole di vedere la piccola Oyku. Quest’ultima, intanto, scoprirà che sua madre si è trasferita in Australia.

Sarà il padre a mentirle, dicendole che la donna l’ha abbandonata per andare a vivere lì con un altro uomo. Ovviamente, Yesim non resterà con le mani in mano e racconterà a Oyku la verità in merito al suo allontanamento.

Nel frattempo, Tarik permetterà a Yesim di far ritorno a casa. La donna deciderà di prendere le distanze da Dundar, smettendo di rispondergli al telefono come segno di riconoscenza nei confronti di Tarik.

Tarik concede il divorzio a Yesim

Dundar non si arrenderà a perdere Yesim, facendole alcune sorprese che, però, verranno rifiutate da lei per paura di gravi ripercussioni. Tarik premierà gli sforzi della donna concedendole il divorzio. Nonostante questo, Yesim sarà assalita dai sensi di colpa nei confronti di Guzide: la storia con Dundar era iniziata quando ancora sospettava che fosse suo figlio.

La donna chiederà scusa all'ex giudice per il suo comportamento, promettendole di uscire dalla sua vita e da quella dei suoi familiari.

Anche Umit chiederà scusa a Yesim per il suo atteggiamento. Lei accetterà di continuare a lavorare con lui nell'azienda di catering che hanno aperto insieme, anche perché rifiuterà ogni tipo di aiuto economico da parte di Tarik.

Oylum si è recata sulla tomba del padre

Nelle ultime puntate di Tradimento, andate in onda a ottobre su Canale 5, Kahraman ha confessato a Mualla di voler cambiare ufficialmente cognome in Dicleli, diventando il capofamiglia ereditario. Oylum (Feyza Sevil Güngör), invece, si è recata sulla tomba di colui che crede sia il suo padre biologico e ha anche visitato la casa in cui viveva.

Umit ha invitato Yesim a cena, non riuscendo più a reprimere i sentimenti che prova per lei. Azra, invece, ha trovato un modo per diventare indipendente, approfittando del video in cui si vede Ipek spingere Serra giù dalle scale. La donna ha ricattato la figlia di Sezai, ma lei si è rifiutata di scendere a patti.