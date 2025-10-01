Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Gennaro Gagliotti agirà senza scrupoli e senza umanità nei confronti del fratello Vinicio che, messo alle strette, compirà un gesto pericoloso che rischia di farlo ricadere nel suo oscuro passato.

Intanto Rosa, in crisi sul piano sentimentale, dovrà fare una scelta importante, mentre Guido cercherà in tutti i modi di convincere Mariella a lasciarsi andare e a fidarsi nuovamente di lui.

Gennaro senza scrupoli: anticipazioni Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre

Gennaro tornerà a mostrarsi perfido e senza scrupoli nei confronti di suo fratello Vinicio. La mancanza di umanità e tatto nei confronti del fratello spingerà il giovane a compiere un gesto pericoloso e inaspettato, che potrebbe farlo precipitare nel suo doloroso passato.

Vinicio dovrà fare i conti con quei problemi che aveva cercato di lasciarsi alle spalle, isolato e umiliato dal perfido fratello che non ha un minimo di compassione, nonostante gli sia stato vicino in uno dei momenti più difficili della sua vita.

Guido, invece, cercherà in tutti i modi di provare a riconquistare il cuore della sua compagna Mariella e la spronerà a lasciarsi andare, dimenticando il passato e quella rottura che l'ha fatta tanto soffrire.

Rosa fa una scelta importante nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Rosa dovrà fare i conti con i tentativi da parte di Pino di provare a ricucire lo strappo tra di loro.

La donna, messa in crisi anche dai sentimenti che prova nei confronti del suo ex Damiano, dovrà prendere una decisione importante legata alla sua vita amorosa, di cui al momento non si hanno ulteriori dettagli.

Marina metterà al corrente Roberto Ferri della sua rischiosa strategia messa in atto per cercare di estromettere i Gagliotti dalla guida dei Cantieri.

Marina Giordano non si era mai fidata di Gennaro Gagliotti

Negli episodi precedenti di Upas, Marina aveva ammesso fin dal primo momento i suoi dubbi in merito a questa alleanza che Roberto aveva scelto di portare avanti con Gennaro Gagliotti.

Aveva provato a mettere in guardia il suo compagno, chiedendogli di tenerlo a debita distanza, salvo poi ritrovarsi a dover fare dei passi indietro.

La delicata situazione finanziaria dei Cantieri aveva spinto Roberto a dar fiducia a Gennaro, al punto da convincersi a farlo entrare nel team dei Cantieri per evitare il fallimento economico.