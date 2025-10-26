La diciannovesima edizione del Grande Fratello è iniziata da circa un mese, e gli ascolti non sono stati sempre esaltanti. Nonostante questo, la rete ha deciso di premiare il reality raddoppiando le puntate serali: a partire dal 27 ottobre, il programma condotto da Simona Ventura andrà in onda il lunedì e il giovedì. La conduttrice ha anticipato che l'obiettivo degli autori è quello di riuscire a raccontare in maniera dettagliata tutto quello che succede nella casa, e spesso un solo prime time alla settimana non basta.

Torna il doppio appuntamento settimanale

Le puntate del Grande Fratello che sono andate in onda fino ad ora, hanno fatto registrare ascolti un po' tiepidi: la media degli spettatori che hanno guardato il reality in questo mese è di meno di 2 milioni, per uno share che si aggira attorno al 14-15%.

Numeri alla mano, il reality sembra non aver ancora conquistato il pubblico e la rete è pronta a correre ai ripari.

Visto il programma non dovrebbe finire prima di metà dicembre (al momento si escluderebbe la chiusura anticipata), si è pensato di aumentare il numero di appuntamenti serali per tenere aggiornati i fan su tutto quello che succede tra le mura più spiate d'Italia.

A partire dal 27 ottobre, e fino a nuovo ordine, il GF andrà in onda sia il lunedì che il giovedì sera: sta per tornare, dunque, il raddoppio settimanale del format che in passato è stato tanto criticato.

Le spiegazioni della presentatrice

Il ritorno del doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello è stato svelato da Simona Ventura ad un evento che si è svolto il 26 ottobre.

Interpellata sui motivi che hanno portato la rete ad aggiungere la puntata del giovedì, la presentatrice ha risposto: "Si potrà raccontare meglio cosa accade nella casa 24 ore su 24, ci sarà più spazio e più tempo per le dinamiche, dalle alleanze ai contrasti".

Le opinioni degli spettatori sui social

La novità nella programmazione del Grande Fratello ha un po' spiazzato il pubblico, soprattutto a fronte degli ascolti delle puntate che sono andate in onda fino a questo momento.

"Che imbarazzo, fanno il 14% di share e raddoppiano", "A loro non interessano i numeri, ma solo gli sponsor", "Se deve finire a dicembre, c'è ancora tanta gente nella casa e devono farla uscire, ha senso", "Il GF Vip non faceva ascolti più alti eh", "Il reality sta facendo gli stessi ascolti della maggior parte delle prime serate di Mediaset, a partire da Io canto", "Raddoppia per finire prima", "Io non capisco, sono scelte folli", "Per quale motivo aggiungono una puntata se non lo guarda quasi nessuno?", si legge su X dopo che è trapelata la notizia del raddoppio settimanale del GF dal 27 ottobre.