Questa settimana Uomini e donne andrà in onda da martedì 9 a venerdì 12 dicembre, ma i fan più curiosi sanno già cosa accadrà in studio. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Sabrina Zago si lascerà andare alle tenerezze con Massimiliano, e lo stesso farà Cristiana Anania con Federico in esterna. Ciro Solimeno, invece, porterà fuori la corteggiatrice Ale e rimarrà piacevolmente sorpreso dal suo carattere spigliato.

Intrecci e gelosie nel trono Over

Dal 9 dicembre inizierà la messa in onda delle puntate inedite di Uomini e donne, quelle che sono state registrate circa due settimane fa e delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Dopo un periodo un po' in ombra, Sabrina tornerà protagonista grazie alla conoscenza con Massimiliano: i due racconteranno di essere usciti insieme più volte, di essersi scambiati molti baci e di trovarsi molto bene l'uno tra le braccia dell'altro.

Mario, invece, sorprenderà tutti dichiarando un interesse per Barbara. Gemma non rimarrà impassibile di fronte a questa novità, anzi non riuscirà a nascondere il suo fastidio.

Questa frequentazione, però, non decollerà perché la dama De Santi sceglierà di interrompere dopo un solo appuntamento perché non si sente attratta da Lenti a livello estetico.

Flavio rimprovera la sue corteggiatrici

Le puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse dal 9 al 12 dicembre, aggiorneranno i telespettatori sui percorsi di alcuni tronisti del cast.

Cristiana, ad esempio, bacerà Federico in esterna e per questo dovrà fare i conti con la rabbiosa reazione di Ernesto.

Flavio riuscirà a convincere Martina a tornare (si era autoeliminata), ma in studio darà un vero e proprio ultimatum a tutte e due le sue corteggiatrici: il tronista consiglierà alle ragazze che dovranno cambiare atteggiamento, altrimenti lui inizierà a prendere in considerazione l'ipotesi di andare via dal programma senza fare la scelta.

Prima polemica su Ciro a Uomini e donne

Questa settimana a Uomini e donne si parlerà anche del trono di Ciro e dell'esterna che farà con Ale.

Il giovane si dirà piacevolmente colpito dalla corteggiatrice, sia a livello estetico che caratteriale, ma a destare qualche dubbio nel pubblico potrebbe essere la notizia che i due si sarebbero già incrociati in palestra (si allenerebbero nello stesso posto da qualche mese, soprattutto da quando lui si è trasferito a Roma).

In rete, inoltre, si dice che la pretendente di Solimeno sarebbe una popolare tiktoker, che avrebbe un legame amichevole sia con Raul Dumitras che con Martina De Ioannon e che avrebbe confidato ad alcune amiche che Ciro non sarebbe il suo tipo.