Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che una delle protagoniste finirà sotto indagine. Nella puntata in onda venerdì 17 ottobre alle 16 su Rai 1, Greta finirà nel mirino di Umberto, che avvierà delle verifiche sul suo passato. Nel frattempo, Rosa resterà ricoverata in ospedale, mentre Marcello continuerà a pensare a lei. Agata, invece, spronerà il padre ad assumere Johnny al Gran Caffè Amato.

Umberto avvia un'indagine su Greta

Gli ultimi accadimenti metteranno in allerta Umberto, disposto a tutto pur di proteggere la sua famiglia.

Noterà la strana coincidenza di Greta arrivata a Milano con un abito da sposa in valigia: proprio il vestito perfetto per Adelaide, giunto al momento giusto. È bene ricordare che l'atelier di Galeotti è stato allagato a causa della rottura di un tubo delle condutture che ha provocato la fuoriuscita d’acqua, danneggiando irrimediabilmente il vestito da sposa della contessa. Tutti questi elementi faranno storcere il naso a Umberto, che vorrà fare chiarezza e manifesterà i primi dubbi sulla buona fede di Greta. Guarnieri inizierà a indagare sulla sorella di Ettore per fare luce sul suo passato e sulle sue origini. Le anticipazioni non chiariscono se Umberto penserà da solo a gestire la faccenda o se coinvolgerà ancora una volta il fidato detective Malvezzi, che lo ha già aiutato in diverse occasioni.

Mirella fa una rivelazione a Rosa

Ciro si troverà in difficoltà al Gran Caffè Amato dopo la partenza di Salvatore. Agata spronerà suo padre ad assumere Johnny come barista. Rosa, invece, sarà ancora ricoverata in ospedale a causa dell'aggressione subita da Rodolfo Sacchi. Durante i terribili momenti che ha vissuto, la giornalista non è stata sola, perché alla scena hanno assistito Marcello e Mirella. Mentre il primo continuerà a pensare a Rosa, la Venere farà una rivelazione alla collega, i cui dettagli non sono stati ancora svelati dalle anticipazioni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha presentato Greta a Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore ha invitato Odile a cena al Circolo per presentarle sua sorella Greta.

Intanto, i fratelli Marchesi hanno messo in atto un piano per avvicinarsi alla contessa e alla sua famiglia, occupandosi del nuovo abito da sposa di Adelaide. Ettore ha incontrato la contessa per convincerla a indossare il vestito disegnato da sua sorella in occasione delle imminenti nozze con Marcello. Intanto, Salvatore ed Elvira hanno festeggiato con gli amici la loro partenza. In quell'occasione, Amato ha ricordato Armando e ha ringraziato tutti gli amici che gli sono stati accanto negli ultimi anni trascorsi a Milano.