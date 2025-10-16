Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan riceverà una telefonata che gli spezzerà il cuore: suo padre Samet è morto. Sarà lui a dover dare la terribile notizia alla famiglia e, tra le lacrime, dirà a Harika le parole più dolorose: “Abbiamo perso nostro padre”.

Una telefonata che cambia tutto

Cihan riceverà una chiamata che non avrebbe mai voluto sentire. Suo padre Samet è morto. Da alcune settimane si trovava ricoverato all'ospedale di Ankara a causa di un'emorragia cerebrale. Ormai era in stato vegetativo e, fin da subito, i medici gli avevano detto che non ci sarebbe stato niente da fare.

Riceverà la chiamata proprio nel momento in cui sarà in trattativa con la zia Hikmet. È riuscita ad avere la procura su Samet, quindi si è trovata in mano tutto il suo patrimonio. Per evitare che potesse combinare guai, Cihan e Tahsin le hanno fatto una grossa offerta per avere in mano i beni, ma la donna ha tirato un po' troppo la corda e alla fine si è trovata con un pugno di mosche in mano, visto che, a causa della morte di Samet, tutto verrà ereditato dai figli. A ogni modo, a Cihan spetterà compito di dare alla famiglia la brutta notizia, così correrà a casa.

Cihan raduna la famiglia per la notizia più dolorosa

Appena arrivato a casa, Cihan si rivolgerà a Bunyamin e Canan: "Radunate subito tutti.

Devo dire una cosa molto importante”. Il brusio nella stanza si farà subito più teso. “Speriamo che ci abbia chiamati qui per una bella notizia” aggiungerà Harika, forzando un sorriso.

“Zia Nihayet non c’è?”, chiederà Cihan. “No, e nemmeno Esat”, risponderà Esma. “Cihan, di che si tratta? Hai detto che era urgente”, chiederà Melek. Il silenzio calerà. “È una cosa che riguarda tutti noi. Forse la notizia colpirà più te, Harika. Tu sarai quella che soffrirà di più, ma abbiamo perso papà”.

Il dolore di Harika e l’addio al padre

Le parole cadranno come un fulmine. “Cosa? Non è possibile. Papà non è morto”, griderà Harika, stringendosi la testa tra le mani. “Vorrei sbagliarmi, ma è così,” dirà Cihan, con le lacrime agli occhi.

Poi, la disperazione travolgerà tutti. “Papà”, urlerà Bunyamin. "La Cappadocia ha perso il suo re. Ho perso mio padre, il mio cuore è andato via con lui". Cihan crederà un po' esagerata la scenata di Bunyamin, anche perché ha scoperto da poche settimane che è suo padre, ma visto il momento delicato non dirà nulla. È vero, gli ha donato un rene, ma non l'ha fatto gratis, visto che ha preteso 5 milioni di lire turche.

Il dolore si farà collettivo, le voci si spegneranno in un sussurro rotto: “Mio Dio, ho perso mio padre, mio padre non è morto”, urlerà Harika e nella casa, per la prima volta, il silenzio parlerà più di qualunque parola.