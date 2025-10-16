Pia lascerà Ricardo nella puntata de La Promessa di giovedì 23 ottobre. "È finita", dirà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che dopo aver scoperto che Ricardo non sa se ama ancora sua moglie, Pia farà un passo indietro. Nel frattempo, Alonso confiderà a Romulo che potrebbe essere necessario licenziare qualcuno per far fronte alla crisi economica.

La grande sofferenza di Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la storia d'amore di Pia e Ricardo subirà una battuta d'arresto. Tutto avrà inizio quando il maggiordomo ignorerà le insistenze di Santos e si rifiuterà di avere un confronto con sua moglie per chiarire cos'è successo in passato.

La reticenza di Ricardo non farà dubitare soltanto Santos, ma anche Pia inizierà a domandarsi il perché del suo atteggiamento. Assalita dai dubbi, la donna metterà alle strette il maggiordomo che le dirà finalmente la verità. "Temo di amare ancora Ana", dirà Ricardo spezzando il cuore a Pia. La delusione per la donna sarà tale che scoppierà in lacrime, perché sentirà di aver investito i suoi sentimenti ancora una volta nella persona sbagliata. Pia reagirà in modo molto duro e Ricardo proverà a spiegarle di avere solo dei dubbi, senza rinnegare il suo amore per lei. La delusione, però, sarà troppo forte e la donna non accetterà di restare con qualcuno che non ha ancora chiarito i propri sentimenti.

"La nostra storia è finita", dirà Pia in lacrime. "Questo è quello che vuoi?", chiederà Ricardo alla donna che risponderà: "Non è quello che voglio ma è quello che devo fare".

La grave crisi economica dei De Lujan

Nella puntata de La Promessa in onda giovedì 23 ottobre, Alonso spiegherà a Romulo che la situazione della famiglia è molto grave. "Siamo praticamente alla rovina", dirà il marchese, "Non vedo soluzioni". L'uomo chiederà al maggiordomo la massima discrezione, ma a malincuore gli dirà che a farne le spese per prima sarà la servitù. Romulo si assumerà la triste responsabilità di stilare una lista di servitori da licenziare, qualora la situazione diventasse insostenibile. L'uomo prometterà in ogni caso che non farà parola con nessuno della sua conversazione con il marchese per non creare panico.

Santos vuole vedere i suoi genitori insieme per un confronto

Nelle puntate precedenti, Santos è andato a trovare sua madre, sperando di ottenere da lei delle risposte sul passato. La donna ha accolto suo figlio e gli ha spiegato che Ricardo era un uomo violento e geloso ed è scappata da una situazione familiare insostenibile. Ana ha detto a Santos che avrebbe voluto portarlo con sé ma Ricardo non glielo ha permesso: secondo la sua versione, il maggiordomo avrebbe minacciato di toglierle la vita e di far del male a suo figlio. Santos è tornato a La Promessa sconvolto e arrabbiato con Ricardo che ha negato ogni accusa. Il ragazzo, adesso, è più confuso di prima perché non sa se sia sua madre o suo padre a mentire. Santos ha trovato una soluzione per chiarire una volta e per tutte cosa è successo: un incontro con Ricardo e Ana insieme.