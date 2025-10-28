Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Adelaide diventerà pericolosa a causa della sua sete di vendetta nei confronti di Marcello e Rosa, al punto da essere disposta a tutto pur di farla pagare ai due.

Intanto, anche Odile scoprirà nel dettaglio cosa sia accaduto a sua madre: la ragazza resterà sconvolta e deciderà di andare a parlare con Rosa, rendendosi protagonista di un confronto duro.

Nel frattempo, Roberto avrà a che fare con il suo ex Mario Oradei, presentato ufficialmente come il fidanzato di Caterina Rinaldi.

Adelaide diventa pericolosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

Marcello e Rosa si ritroveranno nel mirino della contessa Adelaide, la quale si recherà da Roberto Landi per chiedere il licenziamento definitivo dal Paradiso delle signore.

Adelaide non intende lasciare impunito Marcello per il grave danno d'immagine che le ha arrecato, tanto da essere disposta a tutto pur di ostacolargli il percorso professionale.

La contessa si mostrerà senza scrupoli nei confronti della coppia di amanti, al punto da chiedere l'aiuto anche del suo ex Umberto Guarnieri, che non ha mai visto di buon occhio il giovane Barbieri.

Marcello, però, non si lascerà intimorire dalle pressioni della contessa: il suo obiettivo sarà quello di viversi serenamente la relazione con Rosa Camilli e fare in modo che possano essere liberi di amarsi.

Odile sconvolta da Rosa e Roberto rivede Mario

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Adelaide metterà al corrente anche sua figlia Odile di quanto è accaduto tra Marcello e Rosa.

Un racconto che la lascerà sconvolta, dato il suo legame di amicizia profonda con la giornalista. A quel punto, Odile deciderà di andare ad affrontare direttamente Rosa: tra le due ci sarà un confronto "infuocato".

Roberto Landi, invece, conoscerà il nuovo fidanzato di Caterina Rinaldi: si tratta del suo ex Mario Oradei, al quale stringerà la mano, facendo finta che tra di loro non sia successo nulla.

La storia d'amore tra Roberto e Mario nata nelle puntate precedenti della soap

Nelle puntate precedenti della soap, Mario ha scelto di lasciare Milano e trasferirsi a Roma per motivi professionali, mettendo la parola fine alla sua relazione con Roberto. È stato un duro colpo da accettare per Landi che, in quel periodo, ha vissuto uno dei momenti più bui e difficili della sua vita. Confidandosi con Marta, Roberto ha ammesso di avere paura perché non sarebbe mai riuscito a trovare un uomo come Mario.