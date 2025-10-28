Lunedì 27 ottobre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne , che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che Gianni Sperti sarà ormai stufo di due protagonisti del parterre over, Mario e Cinzia , al punto da non volerli più al centro dello studio. Nel frattempo, ci sarà anche un'accusa da parte di Alessio, che sospetterà un accordo tra una coppia: si tratta di Francesco e Lucia. Inoltre, Gemma Galgani metterà fine alla conoscenza con Piero, mentre Agnese riprenderà la frequentazione con Roberto.

Gianni Sperti non crede a Mario e Cinzia

Mario Lenti continuerà ad essere al centro delle vicende del parterre e compirà prossimamente una mossa inaspettata ballando con Cinzia Paolini. Quest'ultima verrà attaccata e Gianni Sperti storcerà il naso nei confronti dei due protagonisti del trono over. L'opinionista infatti li riterrà entrambi non sinceri. Intanto anche Alessio punterà il dito verso un'altra coppia, Francesco e Lucia. Il cavaliere torinese manifesterà il sospetto che i due single si siano messi d'accordo, dando il via a una discussione. Il tutto accadrà dopo che Francesco chiederà a Lucia di lasciare Uomini e donne insieme a lui, ma la donna non sarà convinta di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi.

Agnese si concentra su Roberto, Sabrina conosce un nuovo cavaliere

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le dame del parterre, alle prese con nuove e vecchie conoscenze. Gemma chiuderà con Piero, mentre Magda conoscerà un signore e deciderà di continuare a frequentarlo. Anche per Sabrina arriverà un nuovo cavaliere in studio e lei vorrà approfondire la conoscenza. Per Agnese ci sarà invece una decisione inattesa, poiché interromperà tutte le frequentazioni per tornare sui suoi passi e dare una nuova possibilità a Roberto, con il quale aveva precedentemente chiuso. Sebastiano, invece, racconterà di aver baciato Federica. Nel trono classico, ci sarà un passo importante per Flavio, che durante le rispettive esterne con Martina e Nicole le bacerà entrambe.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha chiuso con Gemma ed è uscito con Cinzia

Nelle precedenti puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5, Mario ha chiuso con Gemma , lasciandola disperata per essere rimasta di nuovo sola. Galgani ha spiegato di aver idealizzato il signor Lenti come l'uomo della sua vita, rimanendo profondamente delusa al punto da scoppiare in lacrime. Mario, nel frattempo, ha chiuso con Magda e ha avviato una conoscenza con Cinzia e Isabella . Quest'ultima ha interrotto la frequentazione con Christian e in centro studio è nata una lite, che l'ha poi portata a preferire l'uscita dal programma per concentrarsi su una nuova conoscenza con una persona incontrata lontano dalle telecamere.