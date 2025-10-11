Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in onda entro fine ottobre su Rai 1, non si esclude che Marcello Barbieri possa decidere di uscire allo scoperto in merito ai suoi sentimenti e confessare di essersi innamorato della giornalista Rosa Camilli.

Il colpo di scena potrebbe arrivare a pochi giorni dal matrimonio tra Marcello e la contessa Adelaide, dato che le nuove trame della soap rivelano che proprio il ragazzo prenderà una decisione che si preannuncia struggente e del tutto inaspettata.

Marcello sempre più preso da Rosa nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

L'avvicinarsi del matrimonio tra Adelaide e Marcello finirà per mettere sempre più in crisi il ragazzo, che si renderà conto di non riuscire a smettere di pensare a Rosa Camilli.

La giornalista, con la quale c'è stato un bacio negli episodi precedenti della soap, ha fatto breccia nel suo cuore e ha saputo conquistarlo.

Marcello, però, preferirà non dire nulla alla contessa Adelaide e in un primo momento la ingannerà, facendole credere che tutto stia andando per il meglio e che anche lui sia concentrato soprattutto sul matrimonio ormai imminente.

Marcello confessa di amare la giornalista: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena potrebbe arrivare con le puntate de Il Paradiso delle signore 10 di fine ottobre: Marcello dovrà prendere una decisione che si preannuncia struggente, di cui però le trame non forniscono ulteriori dettagli.

Non si esclude, però, che tale decisione possa essere legata all'esigenza di Barbieri di uscire allo scoperto con Adelaide e confessarle la verità sui sentimenti che ha capito di provare nei confronti della giornalista.

In tal modo, Marcello ammetterebbe che c'è un'altra donna che lo ha messo profondamente in crisi e che ha saputo conquistare il suo cuore.

Il ragazzo aprirebbe il suo cuore alla contessa Adelaide a pochi giorni dal sì, confessando i suoi reali sentimenti per Rosa, tanto da ammettere di non essere più pronto per il matrimonio.

Rosa aveva provato a dimenticare Marcello dopo il bacio

Negli episodi precedenti della soap, era stata Rosa a scegliere di allontanarsi da Marcello dopo i primi momenti di passione che ci sono stati.

La giornalista è andata via da Milano per tutto il periodo estivo e ha preferito ritornare dai genitori a Bologna, convinta che in tal modo si sarebbe lasciata tutto alle spalle.

Una volta rientrata a Milano, però, Rosa si è resa conto di non aver affatto dimenticato Marcello e di provare ancora qualcosa di forte nei suoi confronti.