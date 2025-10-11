Ceyda rovinerà il cappotto di Jale con l'inchiostro per vendicarsi del licenziamento nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 17 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Jale incontrerà Ceyda e si scuserà con lei, ma ormai il danno è fatto. Nel frattempo, Bahar deciderà di seguire Sirin per verificare se davvero ha un fidanzato. Le due sorelle raggiungeranno la villa di Suat, ma Bahar non avrà il permesso di entrare e verrà mandata via dalla guardia.

Bahar seguirà Sirin alla villa di Suat

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Yeliz dirà a Bahar che Sarp ha portato Sirin in ospedale la notte del trapianto.

Bahar vorrà vederci chiaro su questa faccenda e andrà subito a casa di sua sorella per capire se lei e Sarp si sentono ancora. L'atteggiamento di Sirin sarà molto irritante e Bahar, invece di ricevere delle risposte concrete, vedrà sua sorella divertirsi e beffarsi di lei. Sirin le spiegherà che ha un fidanzato e che non può perdere tempo con lei e questo farà andare Bahar su tutte le furie. Appena Sirin uscirà di casa per recarsi dal suo fidanzato, come aveva detto, Bahar deciderà di seguirla per capire se questa persona esiste davvero. Una volta arrivate davanti alla villa di Suat, Sirin dirà a sua sorella che Sarp l'ha trovata lì, ma non saprà dirle come. Saluterà Bahar dicendole che lei non potrebbe entrare in un posto così lussuoso e darà ordini alle guardie di mandarla via.

La donna proverà a varcare il cancello, ma il sorvegliante le intimerà di andare via o chiamerà la polizia. Sirin rivelerà a Suat che Sarp ha promesso a Bahar che tornerà e lo informerà anche del fatto che l'uomo sa che Piril è andata a casa sua per mostrare le foto a Hatice ed Enver. Suat sarà sempre più preoccupato per il matrimonio di sua figlia.

Una piccola vendetta da parte di Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 17 ottobre, Ceyda soffrirà molto per il licenziamento da parte di Jale e penserà di vendicarsi con un piccolo dispetto. Andrà in ospedale e si introdurrà nel suo studio, accertandosi che non ci sia nessuno. Successivamente, prenderà una boccetta di inchiostro e la verserà sul cappotto e sul camice di Jale, e sul pavimento.

Ceyda andrà via, ma appena la dottoressa la vedrà nel corridoio ne approfitterà per scusarsi con lei. Jale, mortificata, spiegherà a Ceyda che c'è stato un malinteso e non avrebbe mai dovuto licenziarla. La dottoressa la inviterà nel suo studio per offrirle un tè, dicendole come sono andate le cose: Bora aveva messo nella sua borsa il peluche per Doruk.

L'impegno di Ceyda non è bastato

Nelle puntate precedenti, Jale ha assunto Ceyda come babysitter di suo figlio Bora. La dottoressa ha dato una possibilità con un periodo di prova alla donna, ma nei suoi confronti ha sempre avuto dei pregiudizi. Jale non ha mai accettato che Ceyda prima facesse la cantante in un night, ma ha voluto darle fiducia, perché ha visto che va molto d'accordo con i bambini.

Ceyda ha iniziato brillantemente il suo primo giorno di lavoro, ma a fine turno Jale ha visto nella sua borsa uno dei peluche di suo figlio. Senza neanche informarsi sul perché di tutto questo, ha mandato via Ceyda su due piedi, accusandola di furto.