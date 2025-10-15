Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda tra la fine di ottobre e novembre su Rai 1, potrebbero mostrare Marcello Barbieri alle prese con una difficile confessione legata alla sua crisi sentimentale.
Dopo il crescente avvicinamento a Rosa Camilli, potrebbe finire per mettere tutto in discussione, arrivando a decidere di affrontare Adelaide di Sant'Erasmo per chiudere la loro relazione e annullare le nozze, che da giorni occupa ogni pensiero e impegno della donna.
La crisi di Marcello Barbieri nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Nel corso dei prossimi episodi della decima stagione, Marcello dovrà prendere in mano le redini della sua vita sentimentale dopo aver compreso di essere in crisi.
Non riuscirà a fare a meno di pensare alle belle emozioni vissute nei giorni precedenti con Rosa, tali da lasciargli dei ricordi indelebili.
Marcello sentirà il bisogno di sfogarsi con suo fratello Matteo, al quale svelerà tutto nei minimi dettagli. Dopodiché, prenderà una decisione drastica legata proprio al suo futuro.
Marcello lascia Adelaide e annulla le nozze: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10
Il colpo di scena potrebbe avere a che fare proprio con Marcello e una confessione alla contessa Adelaide sulla sua crisi d'amore.
Il fratello di Matteo deciderebbe così di uscire allo scoperto, svelando alla contessa di aver vissuto dei momenti di passione con la giornalista del Paradiso delle signore, tanto da chiederle di prendersi del tempo per riflettere sul da farsi.
Marcello lascerebbe definitivamente la contessa a pochi giorni dal loro matrimonio, annullando così anche l'evento che avrebbe tenuto banco a Milano.
Adelaide si ritroverebbe in un primo momento a cercare di confortare Marcello e convincerlo a non lasciarla così di punto in bianco, salvo poi rendersi conto di dover fare un passo indietro e di non poter costringerlo ad amarla.
Continua la crisi d'ascolti per la soap opera pomeridiana di Rai 1
In attesa di scoprire le prossime trame ufficiali della soap, gli ascolti de Il Paradiso delle signore continuano a essere preoccupanti su Rai 1.
La puntata del 13 ottobre, complice lo scarso traino lasciato dal Tg1 speciale dedicato alla Pace in Medio Oriente fermo all'11% di share, ha registrato una media di appena 1,1 milioni di spettatori nel daytime pomeridiano fermandosi al 14,40% di share.
Numeri distanti da quelli della concorrenza che ha totalizzato il 25% di share nello stesso slot orario.