Questa mattina, lunedì 13 ottobre 2025, Pietro Masotti ha condiviso una notizia emozionante con i suoi follower su Instagram. l’attore, noto al grande pubblico per il ruolo di Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore, ha annunciato che presto diventerà papà. Con un post carico di gioia e gratitudine, Masotti ha voluto rendere partecipi i suoi fan di questo importante momento della sua vita privata, definendolo un vero e proprio cambiamento di vita.

Pietro Masotti annuncia la gravidanza della sua compagna

Con uno scatto tenero e carico di significato, Pietro Masotti ha emozionato i suoi follower su Instagram nella mattinata di lunedì 13 ottobre 2025.

L’attore, amatissimo dal pubblico per il ruolo di Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore, ha pubblicato una foto in cui bacia dolcemente il pancione della sua compagna, accompagnando l’immagine con una didascalia che lascia poco spazio ai dubbi: "Spoiler… e non è il mio primo capello bianco… o meglio c’entra anche, se questo simboleggia un cambio di vita, il momento di non essere più soltanto figli ma anche padri.”

I commenti dei colleghi di Pietro Masotti de Il Paradiso delle signore dopo l'annuncio

Nel frattempo, il post di Pietro Masotti ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti da parte dei follower. Non sono mancate, inoltre, le parole emozionanti dei colleghi che da anni condividono con lui il set de Il Paradiso delle Signore.

Danilo D’Agostino, che interpreta Matteo Portelli, fratello di scena di Marcello Barbieri, ha scritto: "Zio, per la prima volta nella mia vita". Tra i tanti messaggi di affetto, anche i cuoricini lasciati da Silvia Bruno e Massimo Cagnina, interpreti rispettivamente di Agata e Ciro Puglisi. A congratularsi con Masotti ci sono state anche alcune ex protagoniste della soap, come Neva Leoni e Giulia Arena, che hanno commentato con entusiasmo la dolce notizia, esprimendo tutta la loro gioia per il collega.

