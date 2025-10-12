Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 20 al 24 ottobre su Rai 1, rivelano che Greta continuerà a nascondere un segreto e farà di tutto per ottenere un posto come stilista ufficiale alla Galleria Milano Moda.

Intanto, Fulvio scoprirà di essere stato ingannato dalla figlia Caterina: nonostante il loro rapporto sia sempre stato sincero, la ragazza non gli ha detto la verità riguardo al suo nuovo fidanzato, e ora l’uomo non saprà come gestire la situazione.

Greta nasconde un segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 ottobre

Greta e suo fratello continueranno a portare avanti il loro piano per cercare di entrare sempre più in contatto con Odile e Umberto Guarnieri.

La ragazza nasconde un segreto importante che, per il momento, non è stato ancora svelato e che terrà banco nel corso degli episodi autunnali della decima stagione.

Greta riuscirà a conquistare sempre di più la fiducia di Odile che, contrariamente a Umberto, deciderà di farla assumere come stilista ufficiale della Galleria Milano Moda.

Fulvio ingannato, Marcello sempre più confuso e in crisi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Fulvio scoprirà che sua figlia ha un fidanzato in segreto.

Non la prenderà bene e si sentirà tradito dalla ragazza, visto che gli ha nascosto questa importante novità legata alla sua vita sentimentale.

Fulvio deciderà di sfogarsi prima con Concetta e successivamente con Roberto Landi, al quale chiederà consigli per affrontare questa situazione.

Intanto, Marcello sarà sempre più confuso: a pochi giorni dal matrimonio con Adelaide, sarà con la testa tra le nuvole e ben poco concentrato sulle nozze che lo attendono. Il motivo di questa sua distrazione avrà a che fare con Rosa.

Anche la giornalista, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, non farà altro che ripensare ai bei momenti vissuti con Barbieri e a quel bacio, che per lei sarà indimenticabile.

Umberto aveva fatto seguire Marcello e Rosa negli episodi precedenti della soap opera

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle Signore 10, Rosa e Marcello si sono lasciati andare a una passione travolgente.

Barbieri, pur consapevole del grande passo che lo attende con Adelaide, non è riuscito a trattenersi, e le loro effusioni sono state fotografate da un investigatore privato ingaggiato da Umberto Guarnieri.

Gli scatti, però, sono stati rubati da Tancredi, che è riuscito a evitare il peggio.