Negli episodi finali di Tradimento, Yesim Denizeren (Asena Girişken) si pentirà dei suoi crimini passati. Incapace di reprimere il rimorso che prova dentro di sé, la donna vorrà confessare alle forze dell’ordine di aver ucciso l’amica Burcu (Merve Altınkaya).

Guzide fa arrestare Tarik, Yesim si sente in colpa per l’omicidio di Burcu

Ben presto, Yesim metterà fine alla relazione clandestina intrapresa con Dündar (Emin Günenç), appena Tarik (Mustafa Ugurlu) la farà ricongiungere di nuovo con loro figlia Oyku (Masal Ayşe Gençer). Successivamente, Yesim rivelerà a Guzide (Vahide Perçin) che aveva costretto Tarik a sposarla, minacciandolo con un filmato in grado di farlo finire in prigione con l’accusa di omicidio.

Non appena otterrà il video in questione, Guzide farà arrestare l’ex marito Tarik, per aver messo fine all’esistenza di un suo ex socio in affari.

A quel punto, Yesim comincerà ad avere dei sensi di colpa per un delitto commesso in passato, ovvero per essersi sbarazzata di Burcu.

Yesim fa credere alla figlia Oyku di doversi recare all’estero

In particolare, Yesim si sfogherà con Guzide, appena il figlio della defunta Burcu sosterrà in un’intervista che sua madre non è deceduta a causa di un incidente. Oltre a chiedere perdono a Guzide per averle fatto del male, Yesim le dirà di prendersi cura di sua figlia Oyku al suo posto, qualora lei non potrà più farlo. Appena Guzide accoglierà la sua richiesta, Yesim manifesterà l’intenzione di costituirsi alla polizia per l’omicidio di Burcu.

Prima di pagare il suo debito con la giustizia, la donna dirà alla figlia Oyku di dover andare a vivere con Guzide, Umit e Ozan per un certo periodo, e le farà credere di doversi allontanare da lei a causa di un viaggio all’estero.

Riepilogo sulla morte di Burcu

Nelle puntate passate, Yesim non ha perdonato la sua migliore amica Burcu per averla ingannata e costretta a pagare dei soldi per evitare che le fotografie compromettenti del suo incontro con un rapinatore finissero nelle mani di Tarik. Per attuare la sua vendetta, Yesim ha attirato Burcu in una stazione della metropolitana con la scusa di doverle parlare. Le due hanno avuto un'accesa discussione, durante la quale Yesim ha accusato Burcu di tradimento e l’ha spinta sui binari facendola morire.

Dopo essere tornata a casa, Yesim ha fatto credere a Tarik che Burcu si fosse suicidata. Tuttavia, non appena sono partite le indagini sulla morte di Burcu, Oltan (Cem Bender) ha cominciato a sospettare del coinvolgimento di Yesim. In seguito, Oylum e Tolga hanno ricattato Yesim per aver trovato la prova in grado di incriminarla, ma poi l’hanno aiutata a uscire di prigione.