Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 27 al 31 ottobre, Adelaide sarà distrutta dopo che le nozze con Marcello sono state annullate e nessuno riuscirà a farla stare meglio. Intanto Barbieri confesserà a Rosa i suoi sentimenti.

Caterina, invece, riceverà la visita del fidanzato Mario Oradei e Roberto sarà sconvolto quando lo vedrà, mentre Sandra estinguerà i debiti della nipote Irene.

Mirella e Matteo cercano di contattare Rosa

Adelaide sarà scioccata dopo che il suo prossimo marito le ha rivelato di non volersi più sposare, in quanto ha capito che non sarebbero stati mai felici.

I familiari cercheranno di confortare la contessa, ma con scarsi risultati. Intanto Marcello si presenterà a Villa Guarnieri e consegnerà ad Umberto i documenti riguardanti la gestione del patrimonio di Adelaide [VIDEO]. Mirella e Matteo, invece, proveranno a contattare Rosa.

Nel frattempo Roberto si attiverà per tenere distanti i giornalisti dal Paradiso. In tutto questo, Ettore e Greta risulteranno spiazzati dall'annullamento delle nozze, mentre Enrico verrà a conoscenza dell'esistenza di una terapia che potrebbe consentirgli di recuperare la piena funzionalità della mano anche se non continuerà a dire nulla a Marta.

Inoltre Caterina fronteggerà un momento di sconforto quando rischierà di perdere la foto del fidanzato, che si scoprirà essere un personaggio già noto al Paradiso.

Caterina riceve la visita del fidanzato Mario Oradei

Johnny concretizzerà il sogno di acquistare il pulmino tanto desiderato e coinvolgerà anche Mimmo. Intanto Irene riceverà la visita di sua zia Sandra, la quale si confiderà con Concetta e così verranno alla luce alcuni segreti riguardanti il passato della ragazza. La signora prima di lasciare la città estinguerà i debiti della giovane Cipriani e le avanzerà nello stesso tempo una proposta inaspettata.

Nel frattempo Caterina riceverà la visita a sorpresa del fidanzato Mario Oradei, che sconvolgerà Roberto. Marcello, invece, annuncerà a Landi la volontà di dimettersi e confesserà in seguito a Rosa i suoi sentimenti. I due ragazzi prenderanno una scelta importante.

In tutto questo, Adelaide ascolterà una conversazione di Odile e Guarnieri e comprenderà che Barbieri l'ha lasciata perché innamorato di Rosa Camilli. A questo punto la contessa si presenterà a casa del giovane.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Delia, Agata, Johnny e Mimmo hanno partecipato alla sfilata degli Ambrosini. Botteri si è mostrato deluso per non essere andato insieme a Bianchetti, ma dopo tutti e due hanno chiarito le incomprensioni. Inoltre Adelaide ha declinato la proposta di Marina di cantare al suo matrimonio.

Fulvio, invece, ha detto a Caterina di essere contento per il suo fidanzamento e di fidarsi delle sue scelte, mentre Marcello ha confessato a Matteo che le sue nozze con la contessa sono state annullate.