Negli episodi di Beautiful in onda dall'1 al 6 dicembre, Thomas lascerà Hope e si trasferirà a Parigi insieme a Douglas. La giovane Logan soffrirà per questa decisione, in quanto perderà nello stesso tempo lo stilista di punta della linea Hope For the Future, il suo amore, ma anche il figlio.

Brooke, invece, difenderà l'operato di Hope, nonostante tutti la pensino diversamente.

Hope confessa a Brooke di non essersi sentita pronta al matrimonio con Thomas

Thomas comprenderà che Hope non diventerà mai sua moglie e deciderà di lasciarla definitivamente.

Intanto sia Steffy che Ridge saranno molto preoccupati per il legame esistente tra Hope e Thomas ed in particolare la giovane Forrester, avrà paura riguardo possibili conseguenze sulla salute mentale del fratello. Steffy farà presente al padre di avere esortato Thomas a rompere ogni rapporto con Hope, la quale a suo dire non ha fatto altro che manipolarlo a suo piacimento.

Nel frattempo Hope confesserà a Brooke che lei e Thomas non sono più fidanzati e che l'anello che le ha regalato, non lo indosserà più.

Zende accetta di sostituire Thomas alla Hope For the Future

Thomas prenderà la decisione di lasciare la città e di lavorare a Parigi per la linea internazionale di famiglia. Hope, non appena apprenderà la notizia, capirà di avere perso contemporaneamente lo stilista di punta della linea Hope For the Future, la persona con cui è stata insieme negli ultimi tempi ed in particolare suo figlio Douglas.

Inoltre Steffy sarà felice per come sono andate le cose e rimprovererà la sorellastra di essersi comportata male con il fratello. La giovane Logan non tollererà le sue parole e penserà di schiaffeggiarla, ma si fermerà in tempo.

Nel frattempo Ridge e Brooke si confronteranno riguardo quanto successo ai loro figli. Entrambi difenderanno l'operato dei figli, in particolare Logan senior rimarrà al fianco della figlia, poiché non ha alcuna intenzione di difendere il figliastro. In tutto questo, Luna confiderà in una riconciliazione tra Thomas e Hope, ma RJ si mostrerà perplesso a riguardo in quanto è certo che stavolta il fratello non tornerà indietro sulla decisione assunta. In seguito Zende accetterà la proposta di RJ di prendere il posto di Thomas alla Hope For the Future.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy non ha gradito il comportamento di Hope che ha rifiutato nuovamente di convolare a nozze con Thomas e l'ha aggredita. Pure Ridge ha manifestato perplessità sulla giovane Logan e Brooke ha cercato di fare da mediatrice con tutti.

Thomas, invece, ha riflettuto sulla possibilità di lasciare Los Angeles, in quanto ha compreso che la donna che lui ha sempre amato non ha voglia di sposarlo.