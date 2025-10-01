Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) proverà a fuggire dal rifugio di Sarp dopo aver scoperto della morte di Yeliz. Il piano verrà scoperto dal marito di Piril che punterà una pistola contro Arif (Feyyaz Duman) per impedirgli di portarsi via la sua prima famiglia.

Bahar scopre che Yeliz è morta

Tutto inizierà quando Yeliz morirà per un colpo di pistola sparato da uno degli uomini di Nezir, giunti a Tarlabasi per sequestrare Nisan, Doruk e Bahar e spingere Sarp a uscire allo scoperto.

L'uomo proverà a nascondere alla protagonista la fine della sua amica, sicuro che tornerebbe nel quartiere mettendo a rischio la sua incolumità.

Sarp dovrà fare i conti con un piccolo imprevisto quando Bahar cercherà di mettersi in contatto con i suoi famigliari dopo aver visto la foto di Yeliz in televisione. Emre risponderà al telefono, facendo alla donna le condoglianze. Da queste poche parole, Cesmeli capirà che Yeliz è deceduta e come supponeva Sarp insisterà per andare a pregare sulla sua tomba.

Cesmeli prova a scappare con Arif dal rifugio di Arif

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Arif accompagnerà Bahar al cimitero mentre i bambini rimarranno con Sarp e Piril nel rifugio insieme ai gemellini.

La protagonista riabbraccerà anche Enver, Hatice e Ceyda dopo averli chiesto perdono per la morte di Yeliz avvenuta per colpa di Sarp e la sua inimicizia con Nezir.

Bahar si metterà poi d'accordo con Arif per scappare dal rifugio. La Cesmeli approfitterà del sonno profondo di tutte le guardie per scappare con la macchina di Arif insieme a Nisan e Doruk. Il piano non andrà nei migliori dei modi poiché Sarp insieme ai suoi uomini li fermeranno puntando una pistola contro Arif. Doruk correrà dal padre, portando Bahar e Nisan a seguirlo per paura di ritorsioni.

Sarp ha scoperto che Nezir ha messo sotto sorveglianza l'abitazione di Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio ottobre su Canale 5, Sirin (Seray Kaya) ha accettato di tornare a casa ma le discussione coi suoi genitori non sono terminate.

La ragazza ha dato vita a delle furenti liti con sua madre Hatice (Bennu Yildirimlar). La dottoressa Jale, invece, ha rifiutato Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) come tata di suo figlio Bora. La ragazza è caduta nella disperazione più totale.

Sarp, intanto, ha scoperto che Nezir ha fatto mettere sotto sorveglianza l'abitazione di Bahar a Tarlabasi con la speranza di farlo uscire allo scoperto. L'uomo ha dovuto trovare un nuovo stratagemma per sperare di riabbracciare la sua prima famiglia.