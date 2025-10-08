Le trame delle puntate de La forza di una donna (Kadin) in onda da lunedì 13 a sabato 18 ottobre su Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi stringerà un'alleanza con Suat e Piril per tenere Bahar Cesmeli lontana da Sarp.

Ceyda, intanto, organizzerà un piano per vendicarsi della dottoressa Jale.

Bahar desiderosa di avere un confronto con Sirin

Sarp spingerà Hatice ed Enver a dare a Bahar i soldi che ha inviato. Ma il sarto si rifiuterà categoricamente di accettarli a differenza di sua moglie che li nasconderà in salotto. Enver finirà per spendere quel denaro, convinto che siano il frutto della propria liquidazione.

Allo stesso tempo, Hatice accuserà dei rimorsi di coscienza, sopratutto quando scoprirà che i soldi per Bahar sono spariti nel nulla. La donna chiederà una spiegazione a Sirin, che fingerà di non sapere nulla. Hatice sconvolta si recherà in camera dove piangerà copiose lacrime. Enver noterà il grande turbamento della moglie e credendo che sia a causa dei dissidi in famiglia farà pace con Sirin.

Bahar, nel frattempo, vorrà avere un confronto con Sirin per sapere dove si trova Sarp. La donna raggiungerà casa della madre dove avrà una furiosa reazione a causa del silenzio della sorellastra.

Sirin si allea con Piril e Suat per allontanare Bahar da Sarp

Suat porterà Sirin a un incontro con Piril. L'uomo chiederà alla giovane di aiutare sua figlia ad allontanare Bahar da Sarp.

Nel frattempo, Ceyda non troverà il coraggio di rivelare a Yeliz di essere stata licenziata come babysitter di Bora. Allo stesso tempo, la dottoressa Jale scoprirà che suo figlio aveva messo il peluche nella borsa della cantante. La donna si recherà a scuola di Nisan con la speranza d'incontrare Ceyda ma farà un buco nell'acqua. L'ex moglie di Musa sarà all'oscuro che la cantante sta organizzando un piano per vendicarsi di come l'ha trattata.

Ceyda si è messa alla ricerca di un lavoro

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda a ottobre su Canale 5, Sarp ha provato a chiedere aiuto a Munir per proteggere Bahar e i suoi bambini dagli uomini di Nezir, i quali stanno tenendo sotto controllo la dimora della protagonista nel quartiere di Tarlabasi.

Sarp, intanto, ha deciso di parlare con Piril per informarla di essere tenuta in pugno da Sirin. La figlia di Enver ha in mano delle foto compromettenti capaci di scalfire la reputazione dell'uomo agli occhi di tutti.

Ceyda, invece, si è messa in cerca di un'attività lavorativa, capace di farle riprendere in mano la sua vita. La donna ha fatto un colloquio di lavoro con la dottoressa Jale, alla ricerca di una tata per suo figlio.