Nelle puntate de La forza di una donna, in onda tra qualche settimana su Canale 5, Nezir vorrà mettere alla prova Azmi dopo alcuni piani falliti. Gli chiederà di uccidere suo fratello Munir per dimostrargli che è fedele al 100%.

Nezir dice ad Azmi che deve superare una prova per dimostrargli la sua fedeltà

Nezir vorrà capire se può ancora fidarsi di Azmi a causa di alcune operazioni fallite. L'uomo temerà che il suo tirapiedi si sia avvicinato troppo a Munir per via del loro legame fraterno. Durante un confronto, Nezir dirà ad Azmi che dovrà superare una prova per dimostrargli che gli è fedele al 100%.

Gli ordinerà di porre fine alla vita del fratello Munir. Il compito metterà in seria difficoltà il tirapiedi, consapevole di non potersi tirare indietro, pena la sua morte per mano di Nezir.

Azmi non riesce a uccidere suo fratello Munir

Azmi chiamerà Munir per dargli appuntamento per cena e chiarire le vicissitudini che li hanno tenuti distanti nell'ultimo periodo e per diverso tempo. L'uomo in realtà avrà intenzione di ucciderlo, ma accadrà il colpo di scena. Suat si recherà al rifugio di Sarp dopo aver scoperto che Piril ha tentato di togliersi la vita, ingerendo una cospicua dose di medicine. L'uomo avrà intenzione di portar via la figlia e i due nipoti con la complicità di Munir, che rimanderà la cena con Azmi.

Il cambio di piano metterà ancora più nei guai Azmi, che sarà costretto a rivelare a Nezir rinviare l’assassinio.

Gli uomini di Nezir hanno teso un’imboscata a Sarp

Negli ultimi episodi de La forza di una donna, Bahar (Özge Özpirinççi) ha superato brillantemente il trapianto di midollo. La donna è stata accolta a casa da tutta la famiglia, compresi i bambini. Nisan (Kubra Suzgun) avrebbe voluto rivelare alla madre che Sarp è ancora vivo, ma è stata bloccata da Enver.

Il giorno seguente, gli uomini di Nezir hanno fatto un'imboscata a Sarp, che non ha potuto avvicinarsi alla casa di Bahar. L'uomo ha chiesto aiuto a Munir: la sua famiglia è in grave pericolo.

La dottoressa Jale, Hatice, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) ed Enver (Şerif Erol), invece, si sono recati all'appartamento di Bahar per raccontarle tutta la verità su Sarp.

Arif ha temuto di perdere la fiducia di Bahar e il legame che aveva stretto con tutta la sua famiglia.

Infine, Sirin ha ricattato Piril con delle foto di Sarp, ma lei è sembrata stanca di tutta questa situazione, non apparendo più desiderosa di combattere.