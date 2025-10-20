Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Alihan salverà la fidanzata Zeynep dalle grinfie di Dündar.

Dundar obbliga Zeynep a sposarlo dopo averla rapita

Dopo aver convinto Dundar a sposarla pur avendogli confessato di non amarlo, Zeynep lo lascerà il giorno delle loro nozze. In particolare, la ragazza si recherà in aeroporto per impedire al suo ex fidanzato Alihan di trasferirsi in America. Dopo essere stato umiliato, Dundar rapirà Zeynep servendosi della complicità del suo amico Kurban e la porterà in una villa appartenente alla sua famiglia.

Zeynep si vedrà costretta a diventare la moglie di Dundar, appena minaccerà di fare del male a sua madre Asuman e ad Alihan.

Asuman viene salvata da Alihan

Al termine della cerimonia avvenuta soltanto in presenza dei suoi scagnozzi, Dundar porterà Zeynep in una camera e le dirà di voler consumare il loro matrimonio. Appena Dundar si sbottonerà la camicia, Zeynep riuscirà a farlo desistere dal suo intento, facendogli presente che un giorno dirà ai loro figli ciò che è accaduto la loro prima notte di nozze. A quel punto, dopo aver fatto allontanare Dundar dalla stanza con una scusa, gli spruzzerà una boccetta di detersivo negli occhi non appena tornerà da lei.

Nel contempo, Alihan scoprirà che la signora Asuman non si trova affatto in ospedale, come invece Zeynep gli ha fatto credere al telefono mentre Dundar la minacciava.

Intimorito dal pensiero che la sua amata si trovi in pericolo, Alihan si precipiterà di corsa a casa sua e metterà in salvo Asuman insieme a Emir. Poco dopo, Alihan scoprirà che Dundar potrebbe aver portato Zeynep nella villa di famiglia, grazie al padre del ragazzo. Per fortuna, il Çelikkan Senior e Alihan riusciranno a salvare Zeynep dalle grinfie di Dundar. Infine, il padre di quest'ultimo, oltre a promettere ad Alihan di mandare suo figlio fuori città, vorrà far annullare il matrimonio al più presto possibile.

Il motivo per il quale Zeynep ha deciso di sposare Dundar

Dopo aver visto degli scatti in cui Alihan è a letto insieme ad Ender, Yildiz non ha perso tempo per mostrarli a sua sorella Zeynep.

In realtà, Ender ha approfittato dello stato di ubriachezza in cui una sera si trovava Alihan, per fargli le suddette fotografie compromettenti. A quel punto, sentendosi nuovamente delusa dall’ex fidanzato, Zeynep ha preso una decisione affrettata. In particolare, la ragazza ha chiesto al suo finto fidanzato Dundar di diventare suo marito, con la convinzione che ormai nella sua vita non ci sia più spazio per l'amore. Appena Dundar le ha domandato per quale motivo vuole sposarlo, Zeynep gli ha detto di voler avere una vita serena al suo fianco.