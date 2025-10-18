Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano momenti drammatici per alcuni protagonisti. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Sarp verrà sottoposto a una brutale tortura da parte di Nezir, che lo costringerà a scegliere quale dei suoi figli sacrificare. La vittima designata sarà il piccolo Doruk. Nel frattempo, la polizia proseguirà le indagini sull’omicidio di Yeliz, con un risvolto del tutto inaspettato: Arif e Yusuf verranno arrestati, lasciando tutti senza parole.

Nezir vuole fare fuori Doruk

Sarp vorrà chiudere al più presto la delicata situazione in cui è finito e, per regolare i conti con il criminale che gli dà la caccia, compirà un gesto inatteso: si consegnerà spontaneamente a Nezir.

Prima di partire, affiderà le sue ultime volontà a Munir e si recherà dal boss, dove troverà anche Bahar, sconvolta nel vedere la scena. In quel momento, il padre di Nisan ribadirà di non aver ucciso intenzionalmente Mert, ma di aver agito solo per proteggere Piril. Seguiranno momenti drammatici: Sarp arriverà a desiderare di farla finita, ma Nezir glielo impedirà, imponendogli una punizione ancora più crudele: dovrà sacrificare uno dei suoi figli. La scelta ricadrà sul piccolo Doruk, ma ci sarà un colpo di scena: la purezza e la tenerezza del bambino colpiranno profondamente Nezir, che deciderà di risparmiarlo.

Arif e Yusuf vengono accusati di avere ucciso Yeliz

La polizia proseguirà le indagini per scoprire chi abbia tolto la vita a Yeliz, e ci sarà una svolta sorprendente.

Verrà rinvenuta l’arma del delitto e, a seguito di questa scoperta, Arif e Yusuf verranno arrestati con l’accusa di aver sparato a Yeliz. Intanto, Piril sarà sopraffatta dalla gelosia per il legame tra Bahar e Sarp, mentre Ceyda si accorgerà dell’interesse di Sirin nei confronti di Emre, reagendo con rabbia. Enver troverà lavoro come aiutante presso un fruttivendolo, mentre Sirin inizierà a lavorare in un negozio di tessuti, dove però si comporterà in modo scorretto, trattando male i clienti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jale ha licenziato Ceyda

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Jale ha assunto Ceyda come babysitter, ma già al primo giorno di lavoro si è verificato un malinteso.

La dottoressa ha trovato nella borsa della ragazza un pupazzo appartenente a suo figlio e, convinta che Ceyda lo avesse rubato, ha deciso di licenziarla. Tuttavia, poco dopo, Jale ha scoperto proprio dal bambino che era stato lui a mettere il peluche nella borsa della babysitter, affinché lo consegnasse al piccolo Doruk. Pentita, la dottoressa ha chiesto scusa a Ceyda e ha cercato di riassumerla, ma proprio in quel momento si è accorta che la ragazza, per dispetto, le aveva sporcato il cappotto.