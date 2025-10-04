Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar scoprirà le foto che ritraggono Sarp con Sirin. Nonostante le spiegazioni di Enver, la donna le considererà la prova di un tradimento e, in lacrime, affronterà Sarp con parole durissime: “Mi fai schifo”.

Sirin spinge Bahar a guardare le foto compromettenti con Sarp

Sirin riuscirà finalmente nel suo intento, accendendo in Bahar una curiosità incontenibile verso le foto compromettenti di cui tanto ha parlato. In passato, Bahar ha preferito ignorarle, persino nella notte in cui aveva provato a strappare a Sarp tutta la verità sul suo rapporto con la sorella.

Questa volta, però, non potrà più far finta di nulla.

Enver cerca di proteggere Bahar ma Piril rivela le immagini

La situazione esploderà quando Sirin, incontrando Piril, tornerà a menzionare quelle immagini. A quel punto, Bahar pretenderà di vederle. Nervosa e tormentata dal sospetto, non riuscirà a placarsi finché non avrà la prova davanti agli occhi. Enver proverà a fermarla, spiegandole che si tratta solo di un vile fotomontaggio, ma Piril, messa alle strette, non potrà che mostrargliele. Sarà il momento della verità: per Bahar quelle immagini diventeranno la conferma del tradimento più doloroso.

La furia di Bahar contro Sirin e lo scontro alla festa di Doruk

La rabbia si riverserà subito su Sirin, che nel frattempo ha già macchinato nuovi intrighi, provocando Bahar e Sarp con parole velenose, fino al colpo finale: la presenza di Nezir alla festa di Doruk, invitato proprio da lei alle spalle di tutti.

Per Bahar sarà davvero la goccia che farà traboccare il vaso. Non riuscirà a trattenersi e si scaglierà contro Sirin, arrivando quasi a strangolarla. Solo l’intervento di Hatice riuscirà a fermarla, ma prima di allontanarsi, Bahar le rifilerà un violento schiaffo.

L’arresto di Sarp rovina la festa, Kismet corre ai ripari

Il giorno che avrebbe dovuto segnare la gioia di Doruk, la festa per la sua circoncisione, si trasformerà in un susseguirsi di drammi. La festa verrà interrotta dall’arresto di Sarp, condotto in commissariato con l’accusa di aver causato la morte della madre. Dietro questa mossa ci sarà Kismet, convinta di aiutare Arif, salvo poi correre a rimediare al disastro. Alla fine, proprio lei riporterà Sarp alla festa, regalando un momento di felicità ai bambini.

Bahar non perdona: addio definitivo a Sarp con parole dure

Tuttavia, per Bahar la gioia durerà poco. Dopo aver visto le foto, non riuscirà più a credere alle giustificazioni di Enver o di Sarp. Neppure la spiegazione che le immagini sarebbero state scattate per convincere Sirin a donare il midollo le sembrerà plausibile. Per lei resterà solo la sensazione di tradimento e di disgusto.

Con le lacrime agli occhi, Bahar metterà un punto definitivo alla loro storia. "Mi fai schifo", dirà a Sarp, ribadendo che per lui non ci sarà più posto nel suo futuro.