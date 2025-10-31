Le trame delle puntate de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Kismet rivelerà ad Arif di essere sua sorella. Arrestato con l'accusa di aver ucciso Yeliz, Kismet, che è la sua avvocata, chiederà ad Arif di darle delle informazioni per trovare Sarp e Nezir, intenzionata ad aiutarlo a uscire dal carcere. Arif accetterà di fidarsi di Kismet, ma non senza tentennamenti.

Arif scopre che Kismet è sua sorella

Arif e suo padre Yusuf verranno rinchiusi in carcere con l'accusa di aver ucciso Yeliz. Dopo aver respinto un primo avvocato, assisteranno all'arrivo di Kismet. Arif apparirà restio all'idea di ingaggiare un'avvocata, per poi cambiare idea quando scoprirà che è sua sorella, figlia illegittima di Yusuf.

La ragazza gli chiederà di non svelare la sua identità al loro padre.

Non è la prima volta che si vedono e il tutto riaffiorerà grazie a un flashback. L'amante di Yusuf aveva raggiunto l'abitazione dei Kara, venendo allontanata in malo modo. In quel frangente, Arif aveva incontrato Kismet, avvolta in una coperta azzurra e per questo aveva sospettato di avere un fratellastro. Arif dimostrerà di essere contento per aver ritrovato la sorella, anche se dimostrerà di non fidarsi completamente di lei.

Arif dà a Kismet informazioni per trovare Nezir e Sarp

Arif rifiuterà inizialmente di aiutare Kismet, quando avanzerà la tesi che Bahar sia scappata con i figli a causa dello scontro tra Sarp e Nezir.

Arif cambierà idea sull'avvocata con il passare del tempo trascorso in carcere. L'uomo fornirà alla sorella il domicilio del rifugio dove Sarp si è nascosto insieme a Bahar, Nisan e Doruk. Kismet troverà la villa deserta poiché Nezir farà rapire le due famiglie di Sarp.

Yeliz ha perso la vita per mano degli uomini di Nezir

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono andate in onda a fine ottobre su Canale 5, Munir ha informato Suat che gli uomini di Nezir sono sulle tracce di Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi), Nisan e Doruk. L'uomo ha chiesto al suo uomo di fiducia di non intervenire, desideroso di mettere Sarp (Caner Cindoruk) nelle mani di Nezir. Allo stesso tempo, il marito di Piril è riuscito a salvare la sua prima famiglia e portarla in un rifugio sicuro in montagna.

Nel quartiere di Tarlabasi, invece, gli uomini di Nezir hanno preso in ostaggio Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Yeliz, Arif, Enver e Hatice. In questa circostanza, uno dei malintenzionati ha fatto partire uno sparo che ha colpito Yeliz, che ha perso la vita.