Arif in carcere sognerà Bahar felice con Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna e scoppierà a piangere.

Le anticipazioni rivelano che Arif sarà arrestato per l'omicidio di Yeliz, perché l'arma del delitto sarà trovata nella sua caffetteria. L'uomo e suo padre passeranno dei giorni in cella e ad assisterli sarà l'avvocato Kismet, figlia segreta di Yusuf. Arif immaginerà Bahar felice con Sarp, ma le cose non staranno proprio così: i due staranno insieme a casa di Hatice, ma non saranno più una coppia.

Arif nei guai pur non avendo fatto nulla

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif passerà dei momenti molto difficili dopo il rapimento di Bahar. La polizia, infatti, arriverà alla caffetteria e arresterà Arif per l'omicidio di Yeliz. Insieme a lui sarà ammanettato anche Yusuf e i due trascorreranno un po' di tempo in carcere put non avendo commesso nessun delitto. Arif potrà contare sul sostegno dell'avvocato Kismet che gli confiderà di essere sua sorella, ma ci vorrà tempo per poter dimostrare la sua innocenza. Nella sua cella, Arif non farà altro che pensare a Bahar e Sarp che dopo la brutta avventura del rapimento di Nezir torneranno liberi. I due andranno a stare per qualche giorno a casa di Enver e Hatice, anche se Bahar preciserà che non vuole stare con suo marito e gli chiederà di cercarsi un appartamento.

La donna sarà molto preoccupata per Arif e chiederà a Kismet se ci sono buone possibilità che torni il libertà. L'avvocato assicurerà a Bahar che si impegnerà al massimo per fare giustizia e certamente riuscirà a farlo uscire dal carcere al più presto. Arif, nel frattempo, si addormenterà e sognerà Bahar.

Bahar e Sarp liberati da Nezir

Nelle prossime puntate de La forza della donna, Arif farà un sogno che lo farà soffrire molto. L'uomo, infatti, sognerà Bahar che si toglie il ciondolo che le ha regalato e si sdraierà accanto a Sarp. Nel sogno, marito e moglie saranno molto felici di dormire insieme e si dichiareranno amore reciproco. Arif si sveglierà di soprassalto un attimo prima del bacio tra Bahar e Sarp e si metterà seduto per rendersi conto che si trattava solo di un sogno.

In lacrime, l'uomo temerà di aver perso per sempre la sua amata che nel frattempo non starà affatto con Sarp. Bahar, in quel momento, sarà sul divano con Hatice proprio per non dormire con suo marito e non riuscirà a chiudere occhio. Arif scoppierà a piangere e l'indomani sua sorella lo informerà di aver parlato con Bahar, gli dirà che sta bene e che lo saluta. Per un attimo l'uomo tornerà a sorridere, ma smetterà di farlo appena Kismet gli rivelerà che Sarp si trova a casa di Hatice Bahar in quel momento.

Perché Arif si trova in prigione?

Nelle puntate in onda in Italia, Arif non ha potuto proteggere Bahar come voleva. La notte del rapimento, infatti, Yusuf ha simulato un infarto per portare suo figlio lontano dal palazzo e permettere agli uomini di Nezir di agire liberamente.

Mentre Arif correva in ospedale con suo padre, Sarp è andato a prendere Bahar e Hatice per portarli via e poco dopo sono arrivati gli uomini di Nezir. Questi hanno ucciso Yeliz e sono fuggiti lasciando l'arma del delitto nella caffetteria di Arif. L'uomo, per questo motivo, si è trovato nei guai pur non avendo commesso alcun reato.