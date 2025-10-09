Arif si chiarirà con Bahar e le ribadirà il suo amore nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Un uomo perdona chi ama", le dirà.

Le anticipazioni rivelano che Yusuf urlerà contro Bahar considerandola la fonte di tutti i guai di Arif. "Trova un altro da raggirare", le dirà per strada. La donna tornerà a casa in preda allo sconforto e ai sensi di colpa, ma Arif sarà pronto ad accoglierla ancora una volta: "Io sono sempre qui", le ricorderà.

Le gravi accuse di Yusuf

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che quando tornerà a casa dal rapimento, Arif chiuderà la porta in faccia a Bahar.

La donna si sentirà profondamente mortificata e scoppierà a piangere tra le braccia di Enver, ma capirà lo stato d'animo del suo ex fidanzato e si farà da parte. Dopo qualche giorno, Bahar tornerà a casa dopo aver accompagnato i bambini a scuola e Yusuf urlerà contro di lei per strada. L'uomo rinfaccerà a Bahar di aver provocato il rapimento di Arif e le dirà di stare alla larga da suo figlio. "Trova un altro da raggirare", le dirà ferendola terribilmente. In lacrime, Bahar entrerà nel palazzo e si imbatterà in Arif che vedendola in quello stato non riuscirà ad ignorarla. L'uomo inviterà Bahar ad entrare in casa e lei gli chiederà scusa per tutto quello che ha provocato. Arif sarà molto dolce e dirà alla donna che non ha niente di cui scusarsi: "Ho lasciato l'uomo che amo", dirà, "Per colpa mia hai il naso rotto".

"Mi perdoni?" chiederà ancora Bahar al suo ex che le risponderà facendola commuovere. "Un uomo perdona chi ama", dirà Arif chiedendo alla sua amata di pensare a sé e ai suoi figli.

Il chiarimento tra Bahar e Arif

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 15 ottobre, Arif e Bahar avranno un confronto molto emozionante. "Vorrei proteggerti", dirà lui, "Ho rinunciato a te per questo". L'uomo non potrà fare a meno di pensare all'abbraccio tra Bahar e Sarp e ammetterà che ha capito che lei è ancora innamorata di suo marito. La donna proverà a spiegarsi, ma lui la interromperà "Non dirmi niente, non ci sono scuse per l'amore".

"So che non mi amavi come ami lui", dirà ancora Arif, senza nascondere le sue perplessità su Sarp: "Porterà mille guai, mille dolori".

Bahar non riuscirà a dire niente, ma si limiterà ad ascoltare Arif che le dimostrerà di amarla anche lasciandola libera. "Non posso proteggerti da te", dirà, "Ma io sono sempre qui, ricordalo". Per Bahar sarà un sollievo sapere che Arif non l'ha abbandonata e tornerà a casa. La donna incontrerà Yeliz e le dirà che ha incontrato Jale a scuola e ha scoperto che ha licenziato Ceyda per un malinteso.

Bahar e Arif si sono lasciati per Nisan

Nelle puntate precedenti, Bahar ha lasciato Arif pur amandolo, dicendogli che Nisan era infelice al pensiero delle loro nozze. L'uomo non ha potuto fare altro che accettare la decisione: "Non posso combattere contro una bambina", ha detto prima di tornare a casa.

Arif ha sofferto molto per la rottura con Bahar e solo poche ore dopo ha visto la donna che ama abbracciare Sarp. In quel momento l'uomo ha capito che non ci sarebbe stata più speranza per lui e Bahar e si è rassegnato.