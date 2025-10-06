Arif chiuderà la porta in faccia a Bahar nella puntata de La forza di una donna di sabato 11 ottobre, al suo ritorno dal sequestro. Le anticipazioni rivelano che Arif sarà picchiato dai suoi rapitori che lo abbandoneranno in un bosco in piena notte. L'uomo riuscirà a tornare a casa grazie all'aiuto di un camionista e sarà in pessime condizioni. Bahar si precipiterà da lui, ma Arif non avrà intenzione di farla entrare e le darà le spalle chiudendo la porta e lasciandola sul pianerottolo. La donna sarà disperata per questo comportamento e si sentirà profondamente in colpa perché collegherà il rapimento al ritorno di Sarp.

Notte di paura per i protagonisti de La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif risulterà scomparso: Enver troverà delle macchie ematiche nella sua caffetteria. Tutti si allarmeranno e Ceyda chiamerà Peyami per capire se i due nuovi inquilini abbiano preso in ostaggio il suo amico. Gli uomini armati faranno irruzione nell'appartamento sospetto, ma non ci sarà traccia di Arif e la tensione salirà. Il figlio di Yusuf passerà delle ore terribili nelle mani dei rapitori che, dopo averlo picchiato duramente, lo rilasceranno in un bosco in piena notte. L'uomo si trascinerà a fatica fino alla strada e, fortunatamente, un camionista si fermerà a soccorrerlo. Nel frattempo, saranno ore di forte apprensione al palazzo: Bahar si sentirà in colpa per quello che è successo ad Arif.

La donna, infatti, ipotizzerà che la sparizione dell'uomo sia collegata al ritorno di Sarp. Dopo una notte in bianco alla finestra, finalmente Bahar e gli altri vedranno arrivare Arif che scenderà a fatica dal camion, pronto a tornare a casa. L'uomo sarà in pessime condizioni, riuscirà a stento a salire le scale e a bussare alla porta di Yusuf. Bahar si precipiterà al piano di sotto e continuerà a chiamare Arif che farà finta di non sentirla. Quando si troveranno faccia a faccia, i due si guarderanno a lungo e la donna chiederà ad Arif come si senta, ma lui si limiterà a dirle che sta bene, ma i segni sul suo viso parleranno chiaro.

Il ritorno di Arif e i sensi di colpa di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 11 ottobre, Bahar chiederà ad Arif di farla entrare per medicare il suo occhio, ma lui non riuscirà ad essere gentile con lei.

L'uomo le dirà di tornare a casa sua. Bahar insisterà ma si vedrà chiudere la porta in faccia. Anche se a malincuore, Arif darà le spalle alla sua amata. Per Bahar, quello di Arif sarà un gesto molto forte: scoppierà a piangere tra le braccia di Enver. "Non mi ha fatto entrare, ma forse con te sarà diverso", dirà. Il sarto consolerà la donna e le ricorderà che il peggio è passato, ma lei non riuscirà a fermare le lacrime per la forte delusione. Poco dopo, arriverà Ceyda che vedrà la disperazione della sua amica e le chiederà di stare tranquilla.

Perché Arif è offeso con Bahar?

Nelle scorse puntate Arif è tornato single, perché Bahar gli ha spiegato che Nisan soffriva troppo all'idea del loro matrimonio.

A peggiorare la situazione c'è stato il ritorno di Sarp che ha abbracciato sua moglie sotto gli occhi di Arif che ha visto la sua speranza naufragare per sempre. Arif ha fatto tutto quello che poteva per Bahar e vederla tra le braccia del suo rivale lo ha fatto soffrire. Nonostante tutto, quando c'è stato da aiutare ancora, Arif non si è sottratto. L'uomo ha intuito che i nuovi inquilini stavano pedinando Bahar e si è offerto di accompagnarla per proteggere lei e i bambini. Questo gesto di generosità, però, è costato molto caro ad Arif che è diventato scomodo, ricevendo una pesante lezione.