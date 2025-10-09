Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano nuovi eventi spiacevoli per alcuni protagonisti. Nella puntata in onda martedì 14 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Harika aggredirà verbalmente Esma, mentre Tahsin sparirà nel nulla. Ci sarà un tentativo di riappacificazione tra la famiglia Sansalan, i gemelli e Sumru, ma la scomparsa dell’imprenditore porterà a nuovi e inaspettati risvolti.

Cihan difende Esma

Esma sarà vittima di un’azione sconsiderata da parte di Harika, che l'aggredirà verbalmente dopo averla vista rientrare in una stanza privata dell’ospedale.

Tuttavia, per la domestica della famiglia Sansalan interverrà prontamente Cihan, che prenderà subito le sue difese. Nel frattempo, la famiglia di Samet dovrà affrontare nuovi problemi, causati dai fragili equilibri familiari già compromessi, ai quali si aggiungono i nuovi arrivati: i gemelli Melek e Nuh, Tahsin e Bunyamin.

Tahsin sparisce misteriosamente

Tahsin cercherà di raggiungere un accordo con la famiglia Sansalan per favorire una riconciliazione, ponendo una condizione precisa: Samet dovrà divorziare da Sumru. Questa sarà l’unica richiesta avanzata dall’imprenditore per ristabilire la pace tra le due fazioni. Tuttavia, durante una cena che riunirà tutti i membri delle famiglie, si verificherà un evento spiacevole che coinvolgerà direttamente Tahsin.

Nuh riceverà una telefonata allarmante da Serhat, che lo informerà della misteriosa scomparsa di Tahsin. Nel frattempo, verranno alla luce dettagli inquietanti legati alla sparizione del fratellastro di Samet: la sua automobile è stata ritrovata con tre fori di proiettile sulla carrozzeria e tracce di sangue, alimentando il sospetto di un possibile crimine.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nuh ha minacciato Hikmet

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, Esat ha messo in atto un piano di vendetta contro Melek, coinvolgendo anche sua zia Hikmet. I due hanno provocato intenzionalmente un incidente stradale speronando l’auto della ragazza. Tuttavia, l’azione ha avuto risvolti imprevisti: insieme a Melek, nell’abitacolo c’era anche Sevilay.

Quando Hikmet ha compreso che sua figlia era rimasta coinvolta, è stata travolta dal senso di colpa e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Il veicolo, uscito di strada, è rimasto pericolosamente sospeso sul ciglio di un burrone, mettendo in grave pericolo la vita delle due giovani. Fortunatamente, l’intervento rapido dei soccorritori ha scongiurato il peggio, riportando l’auto in posizione di sicurezza. Nel frattempo, Nuh ha trovato molto sospetto quanto accaduto alla sorella e alla fidanzata, e si è recato da Hikmet per affrontarla, accusandola con veemenza di essere la responsabile dell’incidente. Spazio anche alle vicende di Tahsin, che ha acquistato un centro di fisioterapia per Melek, dimostrando il suo sostegno. Inoltre, ha continuato ad aiutare Sumru, rilevando il negozio di tappeti dove lei lavora, con l’intento di promuoverla responsabile dell’attività.