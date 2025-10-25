Lorenzo Spolverato si é dichiarato single a quasi sette mesi dopo l'addio di Shaila Gatta al Grande Fratello. Nella finale del reality lei gli disse infatti di voler chiudere la loro storia. Eppure, per i fan, con l'ultimo intervento sui social il modello sembra voler dedicare un pensiero alla sua ex, scrivendo di essere stato lasciato e di aver sofferto.

Lorenzo Spolverato torna a scrivere del suo privato, dopo il Grande Fratello

Lorenzo Spolverato torna a catalizzare l'attenzione degli utenti nel web che lo seguono sin dalla partecipazione al Grande Fratello 2024-2025.

Accade su TikTok, per effetto delle parole che lui ha rilasciato a corredo di un nuovo video e che per molti utenti lui vorrebbe destinare a Shaila Gatta. "Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e a stare male”, si legge nel messaggio sibillino. Tra le righe Spolverato non menziona, però, una destinataria.

Ma non é tutto. L'ex gieffino ha anche replicato agli ultimi gossip che gli attribuirebbero delle frequentazioni con altre donne. Spolverato ha risposto a queste voci, dichiarandosi single: “I social possono dire ciò che vogliono. Ma la realtà è che non sto frequentando nessuno“, ha riportato in una replica ai quesiti degli utenti ricevuti sulle chat via social.

La ballerina si racconta sui social, dopo la rottura con Spolverato al GF

Nel frattempo, mentre tra gli estimatori c'é chi proprio non le perdona l'addio a Spolverato registrato al Grande Fratello, Shaila Gatta si é lasciata immortalare con la famiglia a Napoli in alcuni nuovi scatti pubblicati su Facebook.

Le foto la ritraggono mentre sfoggia dei nuovi occhiali da vista, mentre si concede dei momenti di svago all'insegna del buon cibo, le passeggiate in compagnia e la danza.

"Dump di cose semplici, le migliori, sempre", si legge nella didascalia del carosello di foto. Come emerge tra gli annessi commenti, a detta dei più tra gli utenti, le nuove immagini sarebbero la testimonianza che anche Gatta sia single come Spolverato.

La rottura tra gli ex Grande Fratello voluta da Gatta

Lo scorso 27 settembre Shaila ha posto un veto al giornalista Armando Sanchez, chiedendo di non essere incalzata sull'ex Lorenzo, in una intervista concessa a Novella 2000.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciarono nella puntata finale del Grande Fratello 2025. Nelle vesti di ospite la ballerina comunicò al modello la scelta di voler chiudere la loro lovestory nata nella Casa. Una volontà che lui accettò seppur non condividendola, tanto da esprimere in diretta TV il suo profondo disappunto. Lorenzo comunicò a Shaila di non riuscire a capacitarsi del fatto che lei volesse lasciarlo di punto in bianco e senza aver prima ricevuto da lei alcun preavviso.