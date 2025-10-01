Da giorni sul web si parlava di una presunta crisi in corso tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, una delle coppie più amate delle ultime edizioni di Uomini e donne. Oggi, 1° ottobre, i ragazzi hanno rotto il silenzio postando su Instagram un comunicato con il quale hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. L'ex tronista e il corteggiatore hanno speso belle parole l'uno per l'altro, e hanno anticipato che si rispetteranno sempre.

La conferma alle voci dell'ultimo periodo

Martina e Ciro si sono lasciati: la notizia era nell'aria da giorni, ma solo in queste ore è stata confermata dai diretti interessati con un messaggio che hanno postato su Instagram.

"Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un'impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta. Abbiamo creduto in un amore autentico", inizia così il comunicato che i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno pubblicato sui loro account social per ufficializzare la rottura.

Dopo aver ringraziato le persone che li hanno sempre supportati, De Ioannon e Solimeno hanno aggiunto: "I motivi sono molto più semplici di quello che abbiamo letto in questi giorni. Molti se lo aspettavano o lo sapevano otto mesi fa, ma ci porteremo rispetto per sempre".

Un amore da favola lontano dalle telecamere

La conferma della rottura tra Martina e Ciro è arrivato a distanza di un paio di settimane dalle prime voci che li volevano in crisi, cominciate da quando entrambi hanno smesso di postare contenuti di coppia sui social.

Chi ha seguito la coppia dalla quando è andata in onda la scelta a Uomini e donne, ha trovato strano il fatto che da un giorno all'altro non hanno più condiviso foto e video romantici, soprattutto perché era una cosa che facevano quasi quotidianamente per rendere felici i loro sostenitori.

Dopo otto mesi di fidanzamento, dunque, De Ioannon e Solimeno hanno deciso di lasciarsi per ragioni che non hanno ancora reso note, ma che assicurano essere molto più semplici di tutto quello che si è detto e scritto in questo periodo.

Martina e Ciro come Gianmarco e Cristina

Nel giro di due settimane, le uniche due coppie che si erano formate nel corso dell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne, si sono dette addio.

Il 20 settembre, infatti, Gianmarco e Cristina hanno ufficializzato la loro rottura con due diversi messaggi su Instagram (ognuno ha dato la propria versione dei fatti); il 1° ottobre, invece, sono stati Martina e Ciro ad annunciare il loro addio con un comunicato congiunto.