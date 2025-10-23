La frequentazione tra Agnese De Pasquale e Federico Mastrostefano procede tra alti e bassi, e una recente segnalazione sembra confermarlo. Sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, infatti, si possono trovare due brevi video in cui si vede la dama di Uomini e donne intenta a scambiarsi baci e abbracci con un signore che non è il cavaliere con cui sta uscendo da settimane. L'esperto di gossip ha ipotizzato che l'uomo in questione potrebbe essere una new entry del parterre di cui si è parlato nel corso dell'ultima registrazione.

L'avvistamento fuori dallo studio

Lo scorso 21 ottobre è stata registrata una puntata di Uomini e donne molto movimentata, infatti le anticipazioni svelano che Agnese è uscita dallo studio furiosa dopo un'accesa discussione con Federico.

Prima di andare via, però, la dama ha raccontato dei baci che si è scambiata nei giorni precedenti sia con Mastrostefano che con un nuovo cavaliere (anche lui si chiama Federico), ma di fronte ai tentennamenti dell'imprenditore romano ha perso le staffe e ha abbandonato gli Elios mentre le riprese erano ancora in corso.

Alcune ore fa, Lorenzo Pugnaloni ha attirato l'attenzione dei curiosi postando su Instagram due brevi video in cui si vede Agnese intenta ad amoreggiare con un signore in un bar.

"Ah proprio così, pubblicamente? Spero che questo signore pelato sia l'altro Federico nuovo del parterre e non uno che ha fuori", ha commentato l'esperto di gossip sul suo profilo social.

L'incertezza di Federico fa arrabbiare Agnese

Stando a quello che ha svelato Pugnaloni, Agnese sarebbe stata avvistata in dolce compagnia dopo la registrazione di Uomini e donne del 21 ottobre, quindi è probabile che il signore con il quale si scambiava effusioni fosse Federico ma non Mastrostefano.

La prossima settimana ci saranno nuove riprese, e sicuramente si saprà qualcosa in più su questa storia che da tempo è al centro delle dinamiche dell'edizione 2025/2026 del dating-show.

Le conoscenze di Federico

Federico ha esordito nel parterre Over di Uomini e donne a metà settembre, e da allora è sempre stato chiamato al centro dello studio per parlare delle sue frequentazioni.

In poco più di un mese, infatti, Mastrostefano è uscito a cena con diverse dame (Barbara, Valentina, Valeria, Francesca) e con molte di loro si è scambiato baci ed altre effusioni.

Inizialmente la preferenza del cavaliere era per Rosanna, poi col passare del tempo si è spostata su Agnese ma non si è mai concretizzata nella volontà di rendere il loro rapporto esclusivo o da vivere lontano dai riflettori.

La simpatia di Federico spesso ha la meglio sulle bugie che racconta o sul caos che crea dentro e fuori gli studi, infatti fino ad ora nessuno l'ha mai criticato per come si è comportato con le donne del cast.