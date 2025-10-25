Sarp salverà Bahar e i bambini nella puntata de La forza di una donna di giovedì 30 ottobre, ma Yeliz sarà uccisa dai rapitori.

Le anticipazioni rivelano che gli uomini di Nezir faranno irruzione a casa di Bahar, ormai fuggita con Sarp. In casa ci saranno Ceyda, Hatice e Yeliz e ad avere la peggio sarà proprio quest'ultima, che perderà la vita a causa di uno sparo; da quella notte tutto cambierà per i protagonisti.

Notte da incubo a casa di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che tutto cambierà in una sola notte per i protagonisti.

A casa di Bahar saranno tutti svegli a causa della febbre di Nisan: Hatice, Ceyda e Yeliz saranno accanto alla bambina con la mamma. Nel frattempo, al piano di sotto, Yusuf simulerà un infarto per ingannare Arif e portarlo via dal palazzo. L'uomo sarà d'accordo con gli uomini di Nezir, pronti a rapire Bahar e i bambini e attirare in questo modo Sarp dal suo nemico. Nel frattempo, Sirin, di ritorno dalla cena con Suat, verrà a sapere che sua madre è a casa di Bahar e andrà in panico. La ragazza, infatti, dopo aver parlato con il padre di Piril, sarà a conoscenza del fatto che quella notte i rapitori faranno irruzione a casa di Bahar e avrà paura per Hatice. Sarp verrà a sapere che Nezir sta per rapire sua moglie e i suoi figli e non perderà altro tempo: in piena notte andrà a bussare alla porta di Bahar per mettere tutti al sicuro.

Ad aprire la porta a Sarp sarà Ceyda che non avrà neanche il tempo di chiedere una spiegazione per quella visita in piena notte. "Fai i bagagli e andiamo via", dirà Sarp a Bahar, "Dobbiamo sbrigarci". La donna non avrà intenzione di andare da nessuna parte con suo marito, ma lui la costringerà a fare in fretta. "Stanno arrivando degli uomini armati", sussurrerà Sarp all'orecchio di Bahar che, terrorizzata, vedrà suo marito prendere in braccio i bambini e dirigersi alla porta.

Ceyda, Yeliz e Hatice dovranno affrontare i rapitori

La puntata di giovedì 30 ottobre de La forza di una donna sarà cruciale per tutti i protagonisti. Bahar sarà costretta a fuggire con Sarp senza neanche conoscerne il motivo.

Nisan avrà la febbre alta e tutto si svolgerà nel giro di pochi secondi. Quando Sarp e la sua famiglia arriveranno davanti al portone, si nasconderanno perché gli uomini di Nezir arriveranno e saliranno subito al piano di sopra. Bahar, suo marito e i bambini riusciranno a scappare mentre i rapitori raggiungeranno la casa di Bahar. Gli uomini armati troveranno Ceyda, Yeliz e Hatice in casa e nessuna di loro saprà dire dove si trovi Bahar. Durante una forte discussione con i rapitori, Yeliz avrà la peggio e sarà raggiunta da un colpo di pistola che la strapperà alla vita. Arif ritornerà a casa proprio nel momento dello sparo e sarà pietrificato all'idea che possa essere successo qualcosa a Bahar.

Il primo tentativo di Nezir era andato a vuoto

Nelle puntate precedenti, Nezir ha inviato due dei suoi uomini al quartiere Tarlabaşı in cui Bahar vive con i suoi bambini. I complici di Nezir hanno preso in affitto un appartamento grazie a Yusuf e hanno potuto osservare ogni movimento della donna. Lo scopo di Nezir era riuscire a prendere Sarp se fosse andato a trovare la sua famiglia, ma questo non è accaduto. Arif, inoltre, si è accorto dell'invadenza dei nuovi vicini e ha protetto Bahar in ogni spostamento. La presenza di Arif ha infastidito gli uomini di Nezir, tanto che lo hanno rapito. Per l'uomo è stata un'esperienza spaventosa, infatti è stato rilasciato dopo ore di botte, in pessime condizioni.

Dopo il sequestro, Nezir ha chiesto ai suoi uomini di lasciare l'appartamento ed è passato al piano B: rapire Bahar. L'uomo ha spiegato che non ha intenzione di fare del male ai bambini o alla moglie di Sarp, ma vuole solo usarli come esce. Secondo Nezir, infatti, appena saprà del rapimento, il suo nemico andrà finalmente ad affrontarlo dopo anni di fuga.