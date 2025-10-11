Arif sarà disperato nelle prossime puntate de La forza di una donna e si sfogherà con sua sorella: "Ho tolto la vita ad Hatice", dirà in lacrime. "Vorrei essere morto".

Le anticipazioni rivelano che il decesso di Hatice sarà un duro colpo per tutti, ma Sirin ne soffrirà particolarmente. La ragazza incolperà Arif: "Mi hai portato via mia madre", urlerà, perché al momento dell'incidente che è costato la vita ad Hatice lui era alla guida.

Sarp si rivelerà una delusione per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, per Arif, arriveranno ancora momenti molto difficili.

Dopo il suo ritorno, Sarp rapirà Bahar e i bambini per portarli in un luogo isolato. La convivenza, però, si rivelerà una vera delusione per Bahar, soprattutto perché la donna attribuirà a Sarp la morte di Yeliz e il rapimento dei suoi figli. La madre di Doruk penserà di scappare dallo chalet chiedendo aiuto ad Arif che, come sempre, sarà disponibile. La fuga non andrà in porto perché Sarp fermerà Bahar e la costringerà a restare con lui usando i bambini. L'esperienza allo chalet terminerà con l'arrivo di Nezir che porterà alla sua villa Bahar e i bambini come ospiti: terrà in ostaggio Sarp, Munir e Sarp per vendicare la morte di suo figlio. In tutti questi momenti terribili, Bahar non smetterà di pensare ad Arif ma, quando sarà finalmente libera, si renderà conto che non potrà vivere la sua storia d'amore, per il bene di tutti.

Sarp, infatti, affitterà la casa al piano di sopra senza rispettare il volere di Bahar che gli aveva chiesto di mantenere le distanze. Arif e il suo rivale, quindi, saranno vicini di casa e i litigi non mancheranno. La protagonista deciderà di restare da sola, ma i guai non finiranno qui: avrà un malore e perderà i sensi per strada, facendo tremare tutti. Il primo pensiero, infatti, andrà alla malattia di Bahar e si temerà che possa essere tornata. Arif si metterà alla guida dell'auto e con Sarp e Hatice correrà in ospedale a portare la sua amata. La corsa disperata, tuttavia, terminerà nel peggiore dei modi perché l'auto si scontrerà con un camion: tutti finiranno in ospedale. Le condizioni di Bahar e Arif non saranno preoccupanti, ma Hatice e Sarp resteranno in terapia intensiva.

Saranno ore di attesa e speranza, soprattutto per Sirin che non riuscirà pensare alla sola idea di poter perdere sua madre.

Il dolore straziante di Sirin per la perdita della mamma

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, un evento tragico colpirà le vite dei protagonisti, perché dopo giorni di agonia Hatice non ce la farà. Sirin sarà straziata dal dolore e Jale proverà a consolarla, ma sarà impossibile alleviare quella sofferenza. Poco dopo aver ricevuto la notizia, la ragazza correrà nella stanza di Arif e si scaglierà contro di lui, incurante della presenza di Doruk e Nisan. "Hai ucciso mia madre", urlerà con tutta la sua voce. "Sei un assassino". Ceyda e Arif apprenderanno in quel momento la terribile notizia della morta di Hatice e saranno sconvolti.

Sirin in lacrime sfogherà tutta la sua sofferenza su Arif che non reagirà e lascerà che lo colpisca. "Mi hai portato via mia madre", urlerà disperata la ragazza. "Perché sei vivo?". L'uomo sarà profondamente addolorato e appena riceverà la visita di sua sorella si sfogherà con lei: "Vorrei essere morto" dirà. "Ho tolto la vita ad Hatice, la made di Bahar e la moglie di Enver". La sorella proverà a spiegargli che si è trattato di un incidente, ma Arif non riuscirà a perdonarsi per aver tolto la nonna ai piccoli Doruk e Nisan.

Non è un momento facile per Arif e Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Arif è stato rapito degli uomini di Nezir che stavano seguendo Bahar. Per lui sono stati momenti terribili, perché i suoi sequestratori lo hanno picchiato e lo hanno rilasciato in piena notte in un bosco.

Arif ha raggiunto la strada a fatica ed è tornato a casa solo grazie a un camionista che lo ha notato. Bahar si è sentita profondamente in colpa per lui, ma Arif non ha voluto vederla: le ha chiuso la porta in faccia ed è andato da suo padre. Hatice, invece, è alle prese con l'ennesimo guaio causato da Sirin. La ragazza, infatti, ha rubato i soldi che la donna aveva preso da Sarp e ora Hatice non sa come dire a suo marito che non hanno più nulla.