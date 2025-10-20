Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna trasmesse tra qualche mese su Canale 5, Enver rischierà di morire quando rimarrà bloccato nel suo appartamento teatro di un pericoloso incendio. L'uomo lascerà delle candele accese su di un tavolo che daranno fuoco ai mobili circostanti.

Enver ha delle visioni della sua defunta moglie

Tutto inizierà quando Enver prenderà molto male la morte di Hatice che avverrà per mano di Arif quando provocherà un drammatico incidente stradale. Il sarto inizierà ad accusare delle visioni in cui vedrà la sua defunta moglie.

Lo strano comportamento sarà notato da sua figlia Sirin, che racconterà tutto alla dottoressa Jale.

Un giorno, Enver deciderà di preparare una cena romantica per la sua defunta moglie nella sua abitazione. L'uomo apparecchierà la tavola con delle candele che accenderà per poi addormentarsi sul divano.

Enver bloccato in un incendio all'interno della sua abitazione

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che le candele accese daranno origine ad un pericoloso incendio che si diffonderà pericolosamente in tutta l'abitazione. Enver si risveglierà circondato dalle fiamme che saliranno rapidamente per tutta la casa. Il padre di Sirin cercherà di salvare sua moglie Hatice invece di scappare per strada.

Dopo alcuni momenti drammatici, l'uomo riuscirà a salvarsi mentre la sua abitazione andrà completamente distrutta. In questa circostanza, il sarto capirà che Hatice vive solo nella sua mente. L'uomo sarà quindi raggiunto da Bahar e Sirin, le quali gli chiederanno una spiegazione sull'origine dell'incendio. Enver rivelerà a loro di aver voluto cenare con Hatice. Le due sorellastre capiranno che l'uomo sta avendo dei problemi in seguito alla morte della moglie avvenuta per un incidente stradale

Bahar è finita nella trappola di Sirin

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna trasmesse a fine ottobre su Canale 5, Piril ha parlato con Sarp per cercare di fare pace mentre Bahar ha detto ad Arif di allontanarsi da lei perché non merita le sue premure e la sua gentilezza.

La donna ha accusato dei sensi di colpa nei confronti del barista quando l'ha visto col volto tumefatto dopo essere stato picchiato dagli uomini di Nezir.

Bahar, intanto, ha accettato d'incontrare Sarp per chiarire le vicende legate al loro passato. La protagonista è all'oscuro della trappola organizzata da Sirin per farle sapere che suo marito si è sposato di nuovo ed ha due gemelli. Sarikadi ha condotto la donna in un albergo dove ha visto Sarp insieme ai suoi due nuovi figli.