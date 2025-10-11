Le anticipazioni delle puntate de La notte nel cuore, in onda il 19 e il 21 ottobre su Canale 5, rivelano che Cihan deciderà di compiere il grande passo con Melek, chiedendole ufficialmente di diventare sua moglie.
Intanto, Esma dovrà prendere una decisione riguardo al bambino che porta in grembo: alla fine sceglierà di portare avanti la gravidanza.
Tahsin dimesso, Esma messa alle strette: anticipazioni La notte nel cuore 19 ottobre
Nella puntata trasmessa domenica 19 ottobre, Tahsin verrà dimesso dall'ospedale e darà un ordine ben preciso ai suoi uomini, affinché non vengano prese decisioni affrettate in merito all'attentato subito.
Tahsin intende andare con i piedi di piombo: prima vuole avere la certezza del fatto che Samet sia il vero mandante di quanto è accaduto, così da poter agire di conseguenza.
Intanto, Nihayet e Sumru cercheranno di convincere Esma a non sposare Esat, ma a interrompere la gravidanza in corso e mollare l'uomo, così da poter riprendere in mano le redini della sua vita, garantendole tutto il supporto necessario.
Cihan fa la proposta di nozze a Melek: anticipazioni La notte nel cuore del 21 ottobre
Le anticipazioni de La notte nel cuore di martedì 21 ottobre, invece, rivelano che Esma dovrà riflettere e fare una scelta definitiva sulla gravidanza: deciderà di portarla avanti perché, a causa di una malattia all’utero, un eventuale aborto potrebbe compromettere per sempre la possibilità di avere altri figli.
Intanto, Nuh e Sevilay riceveranno una buona notizia: è disponibile una data immediata per poter celebrare il loro matrimonio.
Cihan, invece, deciderà di fare la proposta di matrimonio a Melek che, con grande gioia, si dirà pronta a pronunciare quel fatidico sì.
Intanto, Tahsin, Sumru e Nuh decideranno di prendere in mano le redini di Villa Sansalan.
La soap turca si sposta ufficialmente al martedì sera su Canale 5
In attesa di questi episodi, l'appuntamento con La notte nel cuore si sposta ufficialmente nel martedì sera di Canale 5, lasciando la serata del giovedì.
Mediaset ha optato per questa variazione di palinsesto, così da proporre la serie in una serata che, fino alla scorsa settimana, ospitava gli episodi di Buongiorno mamma 3, la fiction con Raoul Bova che in queste settimane non ha brillato dal punto di vista Auditel, registrando una media di 2,2 milioni di spettatori contro i quasi 3 milioni registrati da Montalbano su Rai 1.