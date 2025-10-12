Esma cadrà dalle scale e Esat non la soccorrerà nelle prossime puntate de La notte nel cuore: Canan avrà il sospetto che sia stato lui a spingerla per liberarsi di lei e del bambino.

Le anticipazioni rivelano che Canan, Nihayet e Sumru vedranno Esma priva di sensi e si preoccuperanno per lei. Esat resterà impassibile e questo farà ricadere tutti i sospetti su di lui visto che non chiamerà neanche l'ambulanza.

Il gesto disperato di Esma e l'aiuto di Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Esma tenterà di farla finita dopo aver scoperto di essere incinta.

La ragazza sarà troppo delusa dalla reazione di Esat che rifiuterà di credere il figlio insieme a lei e le imporrà l'aborto. Esma finirà in ospedale e appena starà un po' meglio parlerà con Cihan di tutto quello che le è successo. Il ragazzo sarà commosso dai sentimenti puri di Esma e le prometterà che risolverà personalmente la situazione e nessuno la costringerà ad abortire. Cihan andrà da Esat e gli imporrà di sposare la ragazza, ma la sua reticenza spingerà Esma a prendere una dolorosa decisione: interrompere la gravidanza. Seppur a malincuore, Esma si renderà conto che Esat non la sposerà mai e si recherà alla clinica con Nihayet e Sumru che fino alla fine le chiederanno di pensare bene a questa decisione.

La ginecologa spiegherà a Esma che se effettuerà l'aborto non potrà avere altri figli e questo farà cambiare idea alla ragazza che deciderà di portare avanti la gravidanza anche da sola. Nel frattempo, Esat commetterà un passo falso: proporrà a Nuh un'alleanza per distruggere Cihan e prendere il controllo dell'azienda. Il fratello di Melek fingerà di accettare, ma in realtà farà in modo che Cihan abbia la registrazione della loro conversazione. Il figlio di Sansalan metterà Esat alle strette: o sposerà Esma o perderà tutte le quote dell'azienda. Il ragazzo non avrà scelta e arriverà all'altare contro la sua volontà.

Il matrimonio di Esat ed Esma

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esma sarà felice di sposare Esat e si illuderà che con il tempo lui possa abituarsi all'idea di avere un figlio da lei.

La ragazza, infatti, sarà convinta che tra lei e Esat c'era qualcosa di importante e che la gravidanza lo abbia solo spaventato. Dopo le nozze, però, lo sposo sarà scostante con sua moglie, tanto che le chiederà di dormire in un'altra stanza. Esat passerà dei giorni fuori casa e al suo ritorno Esma sarà pronta a riaccoglierlo con amore: "Sono contenta che sei tornato", dirà la ragazza. Lui, però, le ripeterà ancora una volta di averla sposata solo perché è stato costretto. La nonna Nihayet non potrà più sopportare l'arroganza di suo nipote e lo rimprovererà duramente. La donna imporrà a Esat di essere più gentile con sua moglie e le sue parole sembreranno funzionare. Il ragazzo andrà in camera e troverà le foto dell'ecografia sul suo letto.

"Questa è la foto del nostro bambino" dirà Esma, convincendolo ad accompagnarla alla visita di controllo. I due saranno pronti per uscire, ma quando arriveranno alle scale, Esat cederà il passo a Esma che cadrà. La reazione del marito sarà impassibile, quasi soddisfatta all'idea di essersi liberato di Esma, tanto che non correrà giù ad aiutarla. La ragazza sarà priva di sensi e in breve tempo arriveranno Nuhayet e Sumru in suo corroso.

Esat scenderà le scale e sua nonna lo spronerà a chiamare l'ambulanza. Il dubbio sarà legittimo: "Forse l'ha spinta lui", dirà Canan senza ottenere nessuna reazione da parte di Esat.

Le promesse di Esat e gli avvertimenti di Nihayet

Nelle puntate precedenti, Esma si è innamorata di Esat che non ha ignorato affatto i suoi sguardi.

Il figlio di Samet si è lasciato coinvolgere dalla situazione e si è divertito a sedurre la giovane cameriera riempendola di complimenti. Le attenzioni di Esat si sono trasformate presto in qualcosa di più importante. Il ragazzo è andato a trovare Esma nella sua stanza e tra loro è scoppiata la passione. A incoraggiare la cameriera sono state anche le promesse di Esat che le ha parlato di una vita insieme e le ha detto di amarla. Nihayet ha provato a mettere in guardia Esma, spiegandole che queste storie spesso finiscono molto male per le cameriere, ma lei non le ha dato retta, convinta della sincerità dei sentimenti di Esat.