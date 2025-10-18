Le anticipazioni turche di La Notte nel cuore annunciano che nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Nuh colpirà Cihan con un pugno e, successivamente, irromperà nella casa della famiglia Sansalan.

Turkan, spaventata, chiamerà la polizia e Nuh verrà arrestato. Nel frattempo, Sumru sarà coinvolta in un incidente automobilistico, mentre per Samet arriverà una diagnosi devastante: a causa di un’emorragia cerebrale, l’uomo resterà paralizzato.

Nuh picchia Cihan e finisce in cella

La rabbia di Nuh sarà incontenibile e la sua gelosia prenderà nuovamente il sopravvento.

Questa volta, a mandare su tutte le furie il gemello di Melek sarà un incontro segreto tra Cihan e Sevilay. I due ex consorti si vedranno per parlare delle origini di Sevilay, che scoprirà da Cihan la verità sul suo padre biologico, ormai deceduto. Il giovane Sansalan confesserà alla ex moglie di aver partecipato al funerale dell’uomo con l’intento di conoscere gli altri figli, i fratelli di Sevilay. Nuh perderà il controllo e colpirà Cihan con un pugno. Oltre a questo gesto impulsivo, romperà un bicchiere ai piedi della sua fidanzata. I guai per lui non finiranno qui: sopraffatto dai rimorsi, irromperà nella casa della famiglia Sansalan, dove la situazione degenererà al punto che Turkan sarà costretta a chiamare la polizia.

Nuh verrà portato in centrale e rinchiuso in una cella.

Sumru ha un incident, Hikmet si rifiuta di soccorrerla

Nel frattempo, verranno affrontate anche le vicende degli ex coniugi Sansalan, alle prese con nuovi e gravi problemi. Sumru accompagnerà Tahsin all’aeroporto, ma al ritorno sarà vittima di un incidente stradale e finirà fuori strada. Hikmet, che la stava pedinando, assisterà alla scena ma, trovandosi di fronte alla sua ex coniuge in difficoltà, si rifiuterà categoricamente di soccorrerla. Per Samet, invece, si prospettano nuovi problemi di salute: verrà colpito da un’emorragia cerebrale e la diagnosi sarà devastante: rimarrà paralizzato. Ci sarà spazio anche per la storia d’amore tra Melek e Cihan, con quest’ultimo pronto a sorprenderla con una romantica proposta di matrimonio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cihan e Sevilay hanno divorziato

Nelle precedenti puntate di La Notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Cihan e Sevilay hanno messo fine al loro matrimonio di facciata, ufficializzando il divorzio. Intanto, Esma ha tentato di togliersi la vita, ma è stata salvata in tempo. Il piccolo Mesut, venuto a sapere quanto accaduto alla sorella e attribuendo la responsabilità del gesto disperato a Esat, si è scagliato contro di lui spingendolo giù dalle scale. Il figlio di Samet è stato quindi ricoverato in gravi condizioni, colpito da un’emorragia cerebrale.